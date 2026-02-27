3 milyonluk vurgun yapan sahte polisler yakalandı: 4 tutuklama

Dolandırıcılar, bir kadını arayarak ailesinin kimlik bilgilerinin 'suç örgütlerinin eline geçtiğini, ikametindeki altın ve paraları inceleme için alacaklarını, eşinin ve çocuklarının emniyette olduğunu ve cezaevine gireceklerini' söyleyerek korku saldı. Korkan kadın da evdeki 11 bin 800 dolar, 2 bin 500 TL ve 330 gram altını telefondaki dolandırıcıların yönlendirmesiyle gelenlere şahsa teslim etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler yakalanması için çalışma yaptı. Polislerin yaptığı hassas ve titiz kamera takipli çalışmalar neticesinde Mersin merkezli 2 ilde operasyon yapıldı. Mersin ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler Ö.D, Ç.D., A.A. ve A.A yakalandı. Emniyette ifadesi alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada suç ve suçlularla mücadelenin hukukun üstünlüğü, kamu düzeni ve milletin huzuru için azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtildi.