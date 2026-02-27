Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor

Yarısı Bizden Kampanyası 2026 sonuna kadar uzatıldı
Yarısı Bizden Kampanyası 2026 sonuna kadar uzatıldı
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolar eşiğini aştı
Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolar eşiğini aştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, memleketi Nevşehir'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin bölgede oyun kurucu bir güç haline geldiğini belirterek, bu sürecin yeni anayasayla taçlandırılacağını vurguladı. "Terörsüz Türkiye" sürecine dikkat çeken Bakan Gürlek, teşkilatlara halkın gönlüne dokunma çağrısı yaparken birlik ve beraberlik içerisinde tüm sorunların çözüleceği mesajını verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 17:33, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 17:32
Yazdır
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün ve partililerle buluştu.

Ziyarette Gürlek'in telefonundan partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nevşehir teşkilatımızın değerli mensupları, sizleri ramazan ayının anlamlı gününde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun, geleceğiniz aydınlık olsun. 30 yılı aşkın süreden sonra Nevşehir'den böyle bir kardeşimizi bakan olarak açıklamak olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. Nevşehir'e ve ülkemize hayırlı olsun diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması salonda alkış aldı.

"İnsan, kendi evinde huzur bulur"

Gürlek, bakan olduktan sonra ilk ziyaretini Nevşehir'e yaptığını belirterek, "İnsan, kendi evinde huzur bulur. Burası da benim evim. Beni çok sıcak karşıladınız. Beni adeta bağrınıza bastınız. Öncelikle sıcak karşıladığınız, bağrınıza bastığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nevşehir'e Adalet Bakanı olarak değil sizlerin kardeşi olarak geldim." dedi.

Adalet Bakanlığı görevinin gelip geçici olduğunu dile getiren Gürlek, "Önemli olan Nevşehir'in geleceği. Nevşehir'e hizmet için geldik. Az önce Cumhurbaşkanımız da sağ olsun bizi kırmadı. Özellikle 33 yıl sonra bu topraklardan bir bakan çıkmasının heyecanını bekleyen insanların olduğunu söyledim yolda. O da dedi ki 'Ben de bir selam vereyim.' Cumhurbaşkanımız da heyecanımızı paylaştı. Onun da size selamları var." ifadelerini kullandı.

"Artık terör belasından kurtuluyoruz"

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine girildiğini söyledi.

"Artık terör belasından kurtuluyoruz." diyen Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Sahada güçlü olmamız lazım. Teşkilatlarımızın, insanların gönlüne dokunması lazım. Ramazan ayı, bereket ayı, gönül ayı, fakir sofralarında boy göstermeliyiz. Garibanlarla oturmalıyız, onların dertlerini dinlemeliyiz. Nevşehir'in sorunlarını ben biliyorum. Elimden geldiğince sadece kendi bakanlığımla ilgili değil diğer bakanlıklarla da sorunları paylaşacağım, çözüme kavuşturacağız. Nevşehir'in en büyük sorunu çevre yolu. Bu konuda dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla görüştük. İnşallah bu ay sonu ihale açıklanacak. Kısa sürede de ihaleye başlanacak. İnşallah çevre yolu sorunu çözülecek. Burada Acıgöl'den hemşehrilerim de var. Buradan da söz veriyorum, inşallah Acıgöl Adliyemizi açacağız.

23 yıldan beri AK Parti, üzerine koyarak gidiyor. AK Parti, bir çığır açtı. Türkiye, şu an bölgenin gücü. Gördünüz, etrafımız ateş çemberi. Irak'ta, Suriye'de neler oluyor? Türkiye, artık oyun kurucu modeline geldi. Artık bu gömlek bize dar geliyor. İnşallah yeni anayasayla da bu süreci taçlandıracağız. Benim sizden, teşkilattan özel olarak beklentilerim var. Nevşehir benim memleketim. Sağ olun, beni çok sıcak karşıladınız, bağrınıza bastınız. İnşallah seçimlerde de aynı sıcaklığı bütün evleri, bütün haneleri, bütün vatandaşları tek tek gezerek göstermenizi istiyoruz."

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Gürlek, "Biz, ancak bir ve beraber olursak, kardeşlik hukukunda aynı yolda yürürsek tüm Türkiye olarak başaramayacağımız şey yok. Bu saatten sonra da birlik, beraberlik, kardeşlik hukukuyla toplumun tamamını kucaklayarak daha da ileri seviyeye geçeceğiz, daha ileri günler göreceğiz. Ben tekrardan hayırlı ramazanlar diliyorum." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber