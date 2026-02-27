Kazada yaralanan genç öğretmen hayat mücadelesini kaybetti

Kaza, 25 Şubat günü İncivez Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki M.F.C. idaresindeki 35 CFV 074 plakalı hafif ticari araç, başka bir otomobile akü takviyesi yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden hareket etti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı, çöp konteynırı da çarpmanın etkisiyle durakta otobüs bekleyen ve yoldan geçen yayalara çarptı.



Kazada, kente öğretmen olarak yeni atanan Melike Arıkan (27), babası Mehmet Arıkan (60), durakta bekleyen B.K. (19) ve akü takviyesine yardım eden M.Ö. (45) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak yoğun bakıma alınan genç öğretmen Melike Arıkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 2 gün süren hayat savaşını kaybetti. Arıkan'ın cenazesinin memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.



Kazada yaralanan diğer 3 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.