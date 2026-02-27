Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54'üncü Hükümetin Başbakanı ve Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 15. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 15:06, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Erbakan'ın Türkiye'ye sağladığı katkılara ve siyasi mirasına vurgu yaptı.
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi;
Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54'üncü Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedi aleme irtihalinin 15'inci yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum.