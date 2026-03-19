Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Zimem Defteri" uygulamasıyla, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkal borçları hayırseverlerin desteğiyle kapatıldı. Vali Davut Gül, Küçükçekmece'de bir bakkalı ziyaret ederek 40 kişinin 141 bin liralık borcunu sıfırladı. Kent genelinde ise 2 bin 150 bakkalda toplam 73 milyon 500 bin liralık borç ödenerek binlerce ailenin bayrama borçsuz girmesi sağlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2026 23:52, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 23:53
İstanbul Valisi Davut Gül, valiliğin Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" çalışmasına katıldı.

Gül, Küçükçekmece'de bulunan bir bakkala gelerek, hayırseverlerin desteğiyle 40 kişinin toplam 141 bin liralık borcunu kapattı. Ardından dükkanın girişine borçların ödendiğine dair afiş astı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Gül, İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda, kaymakamlarla, hayırseverlerle birlikte vatandaşların bakkallara olan borçlarını ödemeye gayret ettiklerini söyledi.

Gül, bu uygulamanın birkaç amacı olduğunu belirterek, "Birincisi, ramazan yardımlaşma, paylaşma demek. Bayrama girerken hemşehrilerimizi borçsuz olarak bayrama kavuşturmak istiyoruz. İkincisi, hayırseverlerimizin bizlere emanet ettiği kaynakları uygun bir şekilde, şeffaf bir şekilde yerine ulaştırmış oluyoruz." dedi.

Ekip tarafından tespit edilen borcun tutanak karşılığında teslim alındığını vurgulayan Gül, "Parayı ödeyerek hayır sahibine, 'şu kadar lira şu bakkala ödendi' diyor. Arkamızda görüldüğü gibi de afişimizi asıyoruz. Borcu olan kişiler, borcunun ödendiğini bu saat itibariyle görmüş oluyorlar. Dolayısıyla da hem hayır sahiplerinin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış oluyoruz hem sağ elin verdiğini sol ele göstermemiş oluyoruz hem 'zimem defteri' geleneğini yaşatmış oluyoruz. Hem de bizim asli vazifemiz fakir fukaranın, garip gurebanın derdine çare bulmak. Bunu bazen kamu imkanlarıyla yapıyoruz, bazen de sivil toplum kuruluşlarının, hayırseverin ve diğer kaynaklarla yapmaya gayret ediyoruz. Allah iyi insanların sayılarını artırsın." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Gül'e, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu da eşlik etti.

Öte yandan, kent genelinde ramazan ayı süresince İstanbul Valiliği, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin işbirliğiyle 2 bin 150 bakkaldaki 32 bin 345 ailenin 73 milyon 500 bin lira borcu kapatıldı.

