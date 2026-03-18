HSK'den 12 ismi kapsayan yeni kararname

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 18 Mart 2026 tarihli ve 456 sayılı adli yargı kararnamesini yayımladı. Toplam 12 hakim ve savcıyı kapsayan kararnamede, özellikle Antalya, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki kritik görevlerde bayrak değişimi yaşandı.

Antalya ve Amasya'da Başsavcı Değişikliği

Kararnamenin en dikkat çeken maddeleri arasında Antalya ve Amasya başsavcılıklarındaki atamalar yer aldı:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına , Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman atandı.

Antalya'nın mevcut Başsavcısı Yakup Ali Kahveci ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi.

Boşalan Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Faruk Kaynak tayin edildi.

Ağır Ceza ve Ticaret Mahkemelerinde Yeni Başkanlar

Yargıdaki uzmanlık mahkemelerinde de önemli rotasyonlar gerçekleştirildi:

İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığına İstanbul Hakimi Semra Tekin Doğan getirilirken, eski başkan Pınar Şafak Bakırköy Hakimliğine atandı.

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına , Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Dr. Mesut Bilen atandı.

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına ise Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İdris Arda Aygün getirildi.

Bölge Adliye Mahkemelerine Yeni Üyeler

Kararname ile istinaf mahkemelerine de yeni takviyeler yapıldı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sadullah Güler İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökberk Sunal ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atandı.