Uyardığı gençlerin saldırdığı polis ateş açtı, kaldırımdaki berber vuruldu

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bulunan okulun karşısındaki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul polisi H.Ç., parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gruba uyarıda bulundu. Kısa sürede tartışmaya dönüşen olay sırasında 3 şüpheli, polis memurunu burnuna vurarak darbetti. Kaçan şüphelilerin peşinden giden polis memuru, uyarı ateşi açıp, 'Dur' ihtarında bulundu. Bu sırada kaldırımda bulunan berber Hakan B., göğsünden vuruldu. Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları ise park halinde bulunan hafif ticari araca isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hakan B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

POLİSE SALDIRANLAR YAKALANDI

Polis ekipleri olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüpheliler M.S.P. (16), S.K.G. (16) ve H.B.'yi (16) kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden poliste suç kaydı olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.