Aziz İhsan Aktaş davasının 25. duruşması sona erdi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bir kısım sanıkların avukatlarının savunması ve talepleri alındı.

İddianamedeki ihalelerle ilgili savunma yapan avukatlar, ihalelerin usulüne uygun bir şekilde yapıldığını, ortada bir suç olmadığını, rekabeti engelleyecek bir hususun yaşanmadığını iddia etti.

Bir kısım sanık avukatı da müvekkillerine ihalelere ilişkin bilgilerin önceden verilmesinin mümkün olmadığını, isnat edilen ihaleye fesat karıştırma suçunun gerçekleşmediğini öne sürerek, ihalelerin internet üzerinden duyurulduğunu söyledi.

İhale süreçlerini anlatan avukatlar, iddianamedeki suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Avukatlar, müvekkillerinin tutuklu kaldıkları sürenin göz önüne alınarak tahliye edilmelerini istedi.

Duruşma, yarına ertelendi.