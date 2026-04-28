Adalet Bakanlığı'ndan yetkin taşra personeline merkeze gelme fırsatı
Adalet Bakanlığı, "Merkez Teşkilatı Taşra ile Güçlendiriyoruz" sloganıyla taşra teşkilatında görev yapan yetkin personelin merkez teşkilatına geçişi için başvuru sürecini başlattı.
T.C. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruya göre, taşra teşkilatında belirli yetkinliklere sahip olan personelin merkez teşkilatına kazandırılması hedefleniyor.
Başvuru Yapılabilecek Yetkinlik Alanları
Adaylarda aranan temel yetkinlik alanları:
-
İdari ve Mali İşler
-
Bilişim ve Teknoloji
-
İletişim ve Tasarım
-
Teknik Beceri
Başvuru Adresi ve Süreç
Bakanlık bünyesinde kariyerini merkez teşkilatında sürdürmek isteyen adaylar, başvurularını personel.adalet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Belirtilen alanlarda uzmanlığı bulunan taşra personelinin, ilan detaylarını bu adres üzerinden takip etmesi önem arz ediyor.