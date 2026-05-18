Bakan Tekin: Alınan her karar öğretmenlerle istişare edildi

Bakan Tekin, Londra'da eğitim diplomasisi çerçevesinde Suriye Eğitim Bakanı Mohammed Abdul Rahman Turko, Bosna Hersek Eğitim ve Bilim Bakanı Jasna Durakovic ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile ikili görüşmeler yaptı.

Ülkeler arasındaki eğitim alanındaki işbirliklerinin ele alındığı görüşmelerde, mevcut işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Büyükelçilik Rezidansında Öğretmenlerle Buluşma

Tekin, daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu (BAOKK) kapsamında ülkede görevlendirilen öğretmenlerle bir araya geldi.

Burada öğretmenlere hitap eden Tekin, ziyaret ettiği her il ve ülkede öğretmenlerle buluşup eğitim ve öğretim süreçleriyle ilgili istişareler yaptıklarını belirterek, "Bugüne kadar aldığımız tüm kararlar en az bir öğretmenler odası toplantısında konuşulmuştur. Ya öğretmen arkadaşlardan bize gelen bir konudur ya da bizim istişareye açtığımız konulardır." dedi.

"1,1 Milyona Yaklaşan Büyük Bir Aileyiz"

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığının 1,1 milyona yaklaşan üyesi bulunan bir aile olduğunu ifade ederek, sorunlara çözümlerin de bu aile içinde bulunacağını söyledi.

Türkiye'nin OECD Sınavlarındaki İvmesi

Londra'da Dünya Eğitim Forumu'na katıldığını hatırlatan Tekin, Türkiye'nin son yıllarda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) sınavlarında ciddi bir ivme yakaladığını anlattı.

Öğretmenlerle buluşma soru-cevap bölümüyle devam etti.