Roketsan YK Başkanı Yiğit: F-35 alınmaması yönünde tavsiyede bulunmuştuk

Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik
Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik
%3.84 Faizli 250.000 TL Kredi Fırsatı!
%3.84 Faizli 250.000 TL Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
10 yıllık sırrı zanlının kabusları çözdü: Yaşlı çiftin katili torunları çıktı
10 yıllık sırrı zanlının kabusları çözdü: Yaşlı çiftin katili torunları çıktı
Erdoğan: Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok
Erdoğan: Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok
Bakan Tekin: Alınan her karar öğretmenlerle istişare edildi
Bakan Tekin: Alınan her karar öğretmenlerle istişare edildi
Eski eşini öldüren zanlı seri cinayetlere başladı: 6 ölü
Eski eşini öldüren zanlı seri cinayetlere başladı: 6 ölü
İstanbullular dikkat! Avrupa Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı
İstanbullular dikkat! Avrupa Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı
Trafikte sürücüyü takip edip tehdit eden kişiye rekor ceza
Trafikte sürücüyü takip edip tehdit eden kişiye rekor ceza
BKM açıkladı: Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyona ulaştı
BKM açıkladı: Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyona ulaştı
Erdoğan: İşsizlik oranımız tam 35 aydır tek hanede
Erdoğan: İşsizlik oranımız tam 35 aydır tek hanede
Otomobil pazarında yeni gözde elektrikli ve hibrit araçlar!
Otomobil pazarında yeni gözde elektrikli ve hibrit araçlar!
Elazığ'da 3 sağlık kuruluşuna 'evrakta sahtecilik' operasyonu
Elazığ'da 3 sağlık kuruluşuna 'evrakta sahtecilik' operasyonu
İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı
Türkiye'de online alışveriş 5 yılda 12 kat büyüdü
Türkiye'de online alışveriş 5 yılda 12 kat büyüdü
16 il merkezli 'siber' operasyon: 140 şüpheli yakalandı
16 il merkezli 'siber' operasyon: 140 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 40 araca el konuldu
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 40 araca el konuldu
Ankara Merkezli Bakanlık Adıyla Dolandırıcılık Operasyonu: 118 Gözaltı Kararı
Ankara Merkezli Bakanlık Adıyla Dolandırıcılık Operasyonu: 118 Gözaltı Kararı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7'si aktif kamu çalışanı 24 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7'si aktif kamu çalışanı 24 gözaltı kararı
Bakan Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz tavizsiz devam edecek
Bakan Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz tavizsiz devam edecek
Sıcaklık düşüyor, hafta boyunca yağış etkili olacak
Sıcaklık düşüyor, hafta boyunca yağış etkili olacak
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
İBB'ye ihaleye fesat soruşturması: 57 gözaltı
İBB'ye ihaleye fesat soruşturması: 57 gözaltı
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de önemli eşik aşıldı
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de önemli eşik aşıldı
İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu
İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu
Flash Haber'in yayın hayatı sona erdi
Flash Haber'in yayın hayatı sona erdi
Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi yaşamını yitirdi!
Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi yaşamını yitirdi!
Ekmek ve süt alırken bile kredi kartı kullanılıyor!
Ekmek ve süt alırken bile kredi kartı kullanılıyor!
Silahlı kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı: 2 şehit
Silahlı kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı: 2 şehit
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Roketsan YK Başkanı Yiğit: F-35 alınmaması yönünde tavsiyede bulunmuştuk

BAİBÜ Rektörü ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit katıldığı programda, F-35 savaş uçaklarının kontrol mekanizmasına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Yiğit, uçağın kontrolünün sistemi geliştirenlerin elinde olduğunu belirterek geçmişte bu uçakların alınmaması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 22:06, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 22:05
Yazdır
Roketsan YK Başkanı Yiğit: F-35 alınmaması yönünde tavsiyede bulunmuştuk

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, F-35 savaş uçağının Türkiye'ye alınmaması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıklayarak, "Siz sadece kullanabilecek iseniz bunların bizlere faydadan ziyade zararı oluyor. Onun için biz en son çalıştığımız kurumda, F-35'in alınmaması yönünde bir tavsiyede bulunmuştuk. Sonuçta onlar bizi işin dışına attılar. Ve onlardan kurtulduk" dedi.

TÜGVA Bolu İl Temsilciliği ve BAİBÜ işbirliği ile düzenlenen 'İhtisas Akademi' programına Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Faruk Yiğit, konuşmacı olarak katıldı.

"F-35'in Kontrolü Tamamen Geliştiricinin Elinde"

Üniversitenin kültür merkezinde düzenlenen programda, salonu dolduran öğrenci ve davetlilere seslenen Prof. Dr. Yiğit, F-35 savaş uçağının kontrolünün sistemi geliştirenlerin elinde olduğunu ifade ederek, "Pilotun katkısı bu uçakların uçmasında çok sınırlı. Her şey o sistemin geliştirenlerin elinde ve kontrolünde. Uçağın her havalanışında size bir şifre veriyorlar. O şifreyi giriyorsunuz, uçak böyle havalanıyor. O şifreyi girmezseniz uçağı kaldıramıyorsunuz. Yine aynı şekilde havada pilot, tabii ama bir sürü sistemler var. O sistemlerin kontrolü de yine dışarıda. Dolayısıyla bu sistemleri, Sanayi 4.0, Sanayi 5.0 gibi sistemleri siz geliştiriyorsanız bunların size katkısı, faydası var, inanılmaz derecede. Ama bunların geliştirilmesinde sizin katkınız yoksa siz sadece kullanabilecek iseniz bunların bizlere faydadan ziyade zararı oluyor. Onun için biz en son çalıştığımız kurumda, F-35'in alınmaması yönünde bir tavsiyede bulunmuştuk. Sonuçta onlar bizi işin dışına attılar. Ve onlardan kurtulduk. İnşallah kendi uçağımız ülkemize ve milletine çok daha katkı sağlayacak" diye konuştu.

'Sistemi Değiştirecek Olanlar Aslında Problemin Parçası'

Prof. Dr. Yiğit, eğitim modelinin değişmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şahsa özel bireyselleştirilmiş bir eğitim modeli yerine biz ne yapıyoruz? Halen daha 20'nci yüzyılın belki de hatta 19'uncu yüzyılın eğitim metotlarıyla derslerimizle, arkadaşlarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada bir hata var. Muhtemelen şimdi sınıflarda artık tebeşir kullanılmıyor. Belki işte kalemler kullanıyoruz. Bazen akıllı tahtalarımız da var. Ama sonuç fark etmiyor. Yöntem aynı yöntem. Tahtada bir öğretmen var, adeta gardiyan. Karşısında öğrenciler var ve onlara bilgi aktarmaya çalışıyoruz.

"Eğitimde Geleneksel Yöntemler Sorgulanmalı"

Tabii geleneksel eğitimin geleneksel de bir sonucu var. Eğitimde bir fark var mı? 100 yıl önce ne yapıyorsak 100 yıl sonra bugün aynı şeyi yapıyoruz. Belki renkler değişmiş. Biraz daha renkli bir tablo söz konusu. Ama yöntemde bir değişiklik yok. Dolayısıyla burada sorgulanması gereken bir şeyler var. Tabii burada sistemi değiştirecek olanlar aslında problemin parçası. Dolayısıyla insanlarla problemi çözmek o kadar da kolay değil. Dolayısıyla önce kendinizin bir şeyleri farklı yapmanız gerekiyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber