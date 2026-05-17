Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi konular var?
Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi konular var?
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Diyanet'ten 5 soruda kurbanlık seçim rehberi
Diyanet'ten 5 soruda kurbanlık seçim rehberi
Yargıtay'dan emsal karar: Düzenli geliri olana nafaka yok!
Yargıtay'dan emsal karar: Düzenli geliri olana nafaka yok!
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Kredi kartı kullanan her iki kişiden biri borçlu
Kredi kartı kullanan her iki kişiden biri borçlu
Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Yeni yasa teklifinde kırmızı çizgi: Silah, suç ve yasa dışı bahis!
Yeni yasa teklifinde kırmızı çizgi: Silah, suç ve yasa dışı bahis!
İngiliz gazeteci karşılaştırdı: İstanbul, Londra'dan yüzde 60 daha pahalı
İngiliz gazeteci karşılaştırdı: İstanbul, Londra'dan yüzde 60 daha pahalı
20 yılda 59 okul saldırısı: Şiddetten haz duyan çocuklar var!
20 yılda 59 okul saldırısı: Şiddetten haz duyan çocuklar var!
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Okullar gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilecek
Mezarlıkta şoke eden olay: Varil içinde 21 cenin bulundu
Mezarlıkta şoke eden olay: Varil içinde 21 cenin bulundu
'Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar eğitime, üretime harcansın'
'Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar eğitime, üretime harcansın'
'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
'Seferberlik emri' iddialarına MSB'den yanıt
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Hazırlık sınıfı gerekçesiyle burs iptaline ret
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
Türkiye'de kredi kartı borcu 3 trilyon lirayı aştı
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
TCMB: Yüksek enflasyon gelir dağılımını bozuyor
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltına alındı
Üniversite öğrenci affı geliyor
Üniversite öğrenci affı geliyor
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
MİT, hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi yakaladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Bakan Tekin'in Verdiği İlk Dersle Başladı
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Erdoğan: Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 98 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?

TBMM Genel Kurulu, vergi dünyasında devrim niteliğinde teşvikler içeren kanun teklifinin görüşmelerine 20 Mayıs Çarşamba günü devam edecek. İlk 5 maddesi kabul edilen dev pakete göre, amme (kamu) alacaklarında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 10:55, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 11:37
Yazdır
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?

Milletvekillerinin katılımıyla yasama faaliyetlerine 20 Mayıs Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek olan TBMM Genel Kurulu, iş dünyasını ve yatırımcıları yakından ilgilendiren torba yasa teklifini esastan karara bağlayacak.

Borçlu Şirket ve Vatandaşa Nefes: Taksit Süresi 72 Aya Çıkıyor

Teklifin en dikkat çekici maddelerinden biri, devlete olan borçların (amme alacakları) ödenmesinde sağlanan kolaylıklar oldu. Yasayla birlikte kamu alacaklarına ilişkin tecillerde uygulanan azami taksit süresi 36 aydan 72 aya (6 yıla) yükseltilecek. Ayrıca, bürokratik işlemleri azaltmak adına teminatsız tecil sınırı da 1 milyon liraya çıkarılacak.

Beyin Göçüne Karşı 20 Yıllık Vergi Kalkanı

Türkiye'ye yerleşen ancak son 3 takvim yılında ülkede ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin, yurt dışında elde ettikleri her türlü kazanç ve iratları tam 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutulacak. Bunun yanı sıra, nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilecek personelin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan maaş tutarları için de gelir vergisi istisnası uygulanarak nitelikli iş gücü desteklenecek.

2027'ye Kadar Yeni Varlık Barışı: İnceleme Yapılmayacak

Uluslararası sermayeyi Türkiye'ye çekmek amacıyla yeni bir varlık barışı dönemi başlıyor. Gerçek veya tüzel kişiler, yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Temmuz 2027 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirdikleri takdirde, bu varlıklar hakkında geçmişe dönük hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacak.

İstanbul Finans Merkezi'ne 2047 Ayarı

İstanbul Finans Merkezi'ni (İFM) küresel rakiplerinin önüne geçirecek finansal muafiyetlerin süresi devasa oranda artırılıyor. İFM'de katılımcı belgesiyle finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançlarına sağlanan yüzde 100 kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar uzatılacak. Bu kuruluşların izin ve kuruluş aşamalarındaki finansal faaliyet harç muafiyeti ise 5 yıldan 20 yıla çıkarılacak.

Siyasi Trafik ve Finansal Okuryazarlık Mesaisi

Meclis'teki komisyonlar da bu hafta boş durmayacak. TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan "Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu" haftalık raporlar için toplanacak. Çarşamba günü partilerin grup toplantıları gerçekleştirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti kürsüsünden ekonomi paketine ve güncel siyasete dair önemli mesajlar verecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber