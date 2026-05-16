Real Madrid'den Türk pivot hamlesi

Real Madrid, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. NBA kariyerinde Miami Heat, Utah Jazz ve Golden State Warriors formaları giyen Yurtseven'in, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin gümüş madalya kazanan kadrosunda da yer aldığı hatırlatıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 23:10, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 23:12
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, İspanyol kulübü Real Madrid ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid, Ömer Yurtseven ile anlaşmaya vardı ve bu anlaşmayla pivot oyuncusu 30 Haziran 2026'ya kadar kulüple sözleşme imzaladı." denildi.

Açıklamada, milli takımın da formasını giyen Yurtseven'in 2025'teki Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) Türkiye'nin gümüş madalya aldığı kadrosunda yer aldığı bilgisi hatırlatıldı.

Milli oyuncu, NBA kariyerinde Miami Heat (2021-2023), Utah Jazz (2023-2024) ve Golden State Warriors (2026) takımlarında oynadı.

Yurtseven, son olarak geçen nisan ayında Warriors forması giymişti.

Zekeriya ELTİMUR

