Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı
Üniversite hastanesinde 'rüşvet' iddiası: OMÜ'lü 2 doktor tutuklandı

Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) görevlisi doktorların da bulunduğu 18 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 18:42, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 18:45
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan bazı doktorların haksız kazanç sağladığı iddiaları üzerine başlatılan geniş çaplı rüşvet soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı.

Soruşturmanın Merkezinde "Hastalardan Rüşvet" İddiası Var

Başsavcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda, üniversite hastanesinde görevli bazı hekimlerin doğrudan veya medikal firmalar ile ilaç mümessillerini aracı kılarak hastalardan "rüşvet" talep ettikleri öne sürüldü. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından şüpheliler hakkında "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından adli işlem başlatıldı.

2 İlde Eş Zamanlı Baskın Yapılmıştı

Siber ve kaçakçılık polisinin delillendirme sürecinin ardından 12 Mayıs tarihinde operasyon için düğmeye basılmıştı. Samsun'un Atakum, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçeleri ile Ordu ilinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş, aralarında aktif görevdeki doktorların da yer aldığı toplam 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

11 Kişi Emniyetten, 5 Kişi Adli Kontrolle Serbest

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11'i, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli doktorlar İ.K, Ü.B, M.G.Ö. ve H.S.C. ile ilaç mümessili A.E, medikal şirket yetkilileri C.D. ve H.U. savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

İki Doktor Cezaevine Gönderildi

Mahkemede hakim karşısına çıkan şüphelilerden OMÜ bünyesinde görevli doktorlar İ.K. ile Ü.B., üzerlerine atılı suçların niteliği ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutuklandı. Diğer iki doktor (M.G.Ö. ve H.S.C.), ilaç mümessili ve medikal firma yetkilileri ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

