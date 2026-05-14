Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımızın müzikal kabiliyetlerini en verimli çağlarında keşfedip akademik disiplinle harmanlayarak, ülkemizin gelecekteki sanatçılarını uluslararası standartlarda eğitim imkanlarıyla buluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Amir Ateş Müzik Ortaokulu'nda öğrenim gören bir öğrencinin eğitimlerini anlattığı videoyu paylaştı.

Tekin, paylaşımında "Çocuklarımızın müzikal kabiliyetlerini en verimli çağlarında keşfedip akademik disiplinle harmanlayarak, ülkemizin gelecekteki sanatçılarını uluslararası standartlarda eğitim imkanlarıyla buluşturuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Videoda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müzik ortaokulları projesinin 22 okula ulaştığı, okula girmek için MEB'in özel yetenek sınavına girilmesi gerektiği belirtildi.

Sınavın ve okulda verilen eğitimin içeriğine ilişkin bilgiler paylaşılan videoda, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın müzik öğretmenleri, akademisyenler ve alanında uzman olan hocalardan birebir ders alıyoruz. Biz burada klasik Türk musikisinden, dünya müziklerine, Itri'den Mozart'a, Vivaldi'den Dede Efendi'ye kadar çok geniş yelpazede müzik eğitimi alıyoruz. Hepimiz özellikle bir Türk müziği enstrümanı çalıyoruz. Ayrıca burası sadece bir müzik okulu değil. Haftada 12 saat müzik eğitimimizin yanında tabii ki de fen, matematik, Türkçe gibi derslerimizi de görüyoruz. Aramıza katılıp müzik yolculuğumuza bizi eşlik etmek için okulumuzun internet sitesini takip edebilirsiniz. Bizler sadece müzisyen olmak için de burada değiliz. İleride müzik kulağı olan bir doktor, enstrüman çalan bir mühendis ya da şarkı söyleyebilen avukatlar da olabiliriz. Çünkü müzik gerçekten ruhun gıdasıdır ve toplumun her kesiminin müziğe ihtiyacı var."