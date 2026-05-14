Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
Tepebaşı'nda Özel Kalem Müdürü'nün bahçesinden 'kripto odası' çıktı
Tepebaşı'nda Özel Kalem Müdürü'nün bahçesinden 'kripto odası' çıktı
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Konut satışlarında 'Nisan' hareketliliği: Kredili alım geri döndü
Konut satışlarında 'Nisan' hareketliliği: Kredili alım geri döndü
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Test sürüşleri tamamlandı: Türkiye'de yılın otomobili belli oluyor
Test sürüşleri tamamlandı: Türkiye'de yılın otomobili belli oluyor
Mesleki eğitimde diploma krizi! İş öğrenecekken matematiğe takılıyorlar
Mesleki eğitimde diploma krizi! İş öğrenecekken matematiğe takılıyorlar
Türkiye-Ermenistan'da tarihi ticaret eşiği aşıldı
Türkiye-Ermenistan'da tarihi ticaret eşiği aşıldı
Özkan Yalım'ın ifadeleri kurultay davasına gönderildi
Özkan Yalım'ın ifadeleri kurultay davasına gönderildi
Türklerin gözde otomobilinin üretimi resmen sona erdi
Türklerin gözde otomobilinin üretimi resmen sona erdi
Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Ana sayfaHaberler Eğitim

Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı, genç yetenekleri keşfetmek için "Müzik Ortaokulları" modelini yaygınlaştırıyor. Bakan Tekin, uluslararası standartlarda eğitim imkanı sunduklarını ifade ederken; özel yetenek sınavıyla girilen bu okullarda öğrenciler haftalık 12 saat müzik dersinin yanı sıra temel akademik derslerini de görmeye devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 23:15, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 23:12
Yazdır
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımızın müzikal kabiliyetlerini en verimli çağlarında keşfedip akademik disiplinle harmanlayarak, ülkemizin gelecekteki sanatçılarını uluslararası standartlarda eğitim imkanlarıyla buluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Amir Ateş Müzik Ortaokulu'nda öğrenim gören bir öğrencinin eğitimlerini anlattığı videoyu paylaştı.

Tekin, paylaşımında "Çocuklarımızın müzikal kabiliyetlerini en verimli çağlarında keşfedip akademik disiplinle harmanlayarak, ülkemizin gelecekteki sanatçılarını uluslararası standartlarda eğitim imkanlarıyla buluşturuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Videoda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müzik ortaokulları projesinin 22 okula ulaştığı, okula girmek için MEB'in özel yetenek sınavına girilmesi gerektiği belirtildi.

Sınavın ve okulda verilen eğitimin içeriğine ilişkin bilgiler paylaşılan videoda, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın müzik öğretmenleri, akademisyenler ve alanında uzman olan hocalardan birebir ders alıyoruz. Biz burada klasik Türk musikisinden, dünya müziklerine, Itri'den Mozart'a, Vivaldi'den Dede Efendi'ye kadar çok geniş yelpazede müzik eğitimi alıyoruz. Hepimiz özellikle bir Türk müziği enstrümanı çalıyoruz. Ayrıca burası sadece bir müzik okulu değil. Haftada 12 saat müzik eğitimimizin yanında tabii ki de fen, matematik, Türkçe gibi derslerimizi de görüyoruz. Aramıza katılıp müzik yolculuğumuza bizi eşlik etmek için okulumuzun internet sitesini takip edebilirsiniz. Bizler sadece müzisyen olmak için de burada değiliz. İleride müzik kulağı olan bir doktor, enstrüman çalan bir mühendis ya da şarkı söyleyebilen avukatlar da olabiliriz. Çünkü müzik gerçekten ruhun gıdasıdır ve toplumun her kesiminin müziğe ihtiyacı var."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber