TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, Kahramanmaraş'ta

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, "Araştırma komisyonu, buna benzer olayların (Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırı) yaşanmaması açısından gereken her türlü araştırmayı, her türlü incelemeyi yapacaktır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 16:58, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 17:04
TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, geçen ay okula silahlı saldırının düzenlendiği Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Yusuf Tarık Gül ve Almina Ağaoğlu'nun mezarlarını ziyaret eden heyet, Kahramanmaraş Valiliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve benzeri olayların önlenmesiyle ilgili TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlattı.

Amaçlarının yaşanan elim hadisede hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin mezarlarını ve ailelerini ziyaret ederek onların acılarını paylaşmak olduğunu belirten Beyazıt, Komisyonun TBMM'deki tüm partilerin ortak önerisiyle kurulduğunu anımsattı.

Beyazıt, şöyle konuştu:

"İçimiz kan ağlıyor. Ateş bu sefer düştüğü yeri değil tüm Anadolu'nun, tüm insanlığın vicdanlarında yara bıraktı. Milletimiz büyük bir millettir. İnşallah bu ve buna benzer hadiselerin önlenmesi noktasında gereken özlemi, gereken gayreti gösterecektir. Komisyonumuz çalışmalarını bu anlamda devam ettirecektir. Bu ziyaretimiz taziye ziyareti olarak değerlendirildiği için ailelerimize gideceğiz ama daha sonra daha fazla bir zaman vererek yine Kahramanmaraş'ımıza bu sefer Komisyonumuzun tüm üyelerinin katılımıyla gelerek çalışmalarımızı yapacağız ve bunlarla ilgili de belli sonuçlara ulaşacağız. Bu anlamda ölen yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mezarları cennet bahçeleri gibi, inşallah onlar cennet-i alada bizleri karşılayacaklardır diye düşünüyorum. Yaralı yavrularımıza da Allah'tan şifa diliyorum."

- "Benzer hadiselerin olmasına fırsat ve izin vermeyeceğiz"

Beyazıt, hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmen Ayla Kara'nın mezarlarını ziyaretin ardından Valilikte yaptığı ikinci açıklamada, yaşanan olayın sadece Kahramanmaraş'ta değil tüm milletin yüreğinde derin bir acı olarak kaldığını ifade etti.

Hastane ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydeden Beyazıt, şöyle konuştu:

"Şimdi aileleri ziyarete başlayacağız. Bütün ailelerimize hem bir taziye ziyareti yapacağız hem sabrı cemil niyaz edeceğiz ve onları da kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı ifade edeceğiz. Aynı zamanda hastaneye gittik. Hastanede bir yaralı yavru var. Şu anda üçüncü büyük ameliyatını oluyor ve başarılı bir ameliyat gerçekleşiyor. İnşallah o da sağlığına, sıhhatine kavuşacak. Bu acı gerçekten son derece büyük. Ben burada sizin kanalınızla şunu ifade etmek istiyorum. Araştırma komisyonu, buna benzer olayların yaşanmaması açısından gereken her türlü araştırmayı, her türlü incelemeyi yapacaktır. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Bu çok büyük bir hadisedir. Bunların önüne geçeceğiz. Benzer hadiselerin olmasına fırsat ve izin vermeyeceğiz. Burada devletimiz, milletimiz, Meclis, siyasi partilerimiz, milletvekillerimiz hepsi bir bütün olarak bunun takibini yapıyoruz. Değerlendirmelerini yapıyoruz. Milletimiz bundan emin olsun."

Komisyon üyelerinden CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi amacıyla yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Heyet, açıklamaların ardından silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri ve ailelerini ziyaret etti.

- Olay

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine başka okullarda devam etmesi kararlaştırılmıştı.

