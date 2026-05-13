Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ile mücadelede emsal teşkil edecek bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Mevcut yasada sadece oynatmanın suç olduğunu belirten Gürlek, "Yasa dışı bahis oynayanın da suç kapsamına alınması için çalışma yapıyoruz" diyerek gençleri koruma mesajı verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 21:40, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 21:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Karadeniz Bölgesi milletvekilleriyle Ankara Hakimevi'nde düzenlenen istişare toplantısında yargı gündemine ve toplumsal sorunlara ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Yasa Dışı Bahis Oynayana Ceza Yolda

Gençlerin sanal bahis ve kumar bataklığına sürüklenmesine dikkat çeken Bakan Gürlek, mevcut mevzuattaki bir eksikliğe işaret etti:

Bu düzenleme ile birlikte, yasa dışı platformlarda bahis oynayan bireylerin de adli yaptırımlarla karşı karşıya kalması hedefleniyor.

Uyuşturucuyla Mücadelede "Islah" Odaklı Yeni Sistem

Uyuşturucuyla mücadelede Türkiye'nin en ağır cezaları veren ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Gürlek, sadece cezanın yeterli olmadığını belirtti. Örnek cezaevi modelini anlatan Bakan, "Hükümlü denetimli serbestliğe ayrılmadan önce cezaevinde ıslah edilecek, rehabilite olacak ve testler verecek. Şartlı salıverilmesine İdari Gözlem Kurulu karar verecek" dedi.

Yargıda "Hedef Süre" Kırmızı Çizgi

Yargı süreçlerinin hızlandırılması için uygulanan "hedef süre" uygulamasının tavizsiz takip edileceğini belirten Gürlek, hakim ve savcılar için şu uyarıda bulundu: "Hedef sürede dosyalarını bitiremeyen hakim ve savcılarımızla ilgili HSK gereğini yapacak."

Gençleri Bekleyen Tehlike: Sanal Kumar ve Uyuşturucu

Bakan Gürlek, çocukların ve gençlerin sanal dünya üzerinden uyuşturucu ve kumar tehdidi altında olduğunu vurgulayarak, bu "bataklığın" kurutulması için yasal ve idari tüm önlemlerin eş zamanlı olarak hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

