Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 181,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 193,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,33, holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,69 ile ticaret, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,06 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, karışık bir seyir izlendi.

ABD'de dün açıklanan veriler, tüketici enflasyonunun nisanda yıllık bazda hız kazandığını gösterirken, bugün yayımlanan veriler de üretici fiyatlarının aynı dönemde beklentilerin üzerinde arttığını ortaya koydu.

Buna göre, ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 1,4, yıllık bazda yüzde 6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, Orta Doğu'daki savaşın kırılgan bir ateşkes sürecinde halen çözüme kavuşturulamadığı bir dönemde ABD Başkanı Trump'ın 8,5 yıl aradan sonra ülkesinin stratejik rakibi Çin'e düzenlediği ziyaret de yakından izleniyor.

Siyasi kurmaylarının yanı sıra Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang ile Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk gibi Amerikan şirketlerinin temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle 3 günlük ziyaret için Çin'in başkenti Pekin'e ulaşan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu, haftalık para ve banka istatistikleri ve konut satışlarının, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.700 ve 14.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.