Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığının müşteki olduğu 178 sayfalık iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

"Marketler Olayı" ve Denetim Baskısı

İddianamede, soruşturmanın mülkiye müfettişlerinin ihbarı üzerine başladığı aktarılarak, Özcan'ın makamında zincir market temsilcileriyle toplantılar yaptığı belirtildi. Firmalardan belediyeye bağlı şirketiyle reklam sözleşmesi imzalamalarının istendiği, kabul etmeyen firmalara ise daha önce uygulanmayan yoğunlukta denetimler yapıldığı ifade edildi.

BolSev Vakfı ve "Kurban Bağışı" İddiası

"Kurban olayı" başlığı altında, BolSev Vakfı tarafından düzenlenen kampanyada toplanan 845 bin lira karşılığında kurban kesimi yapılmadığı belirtildi. İddianamede, dini duyguların istismar edilerek vakıf ve bilişim sistemleri aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçunun işlendiği değerlendirmesine yer verildi.

Ruhsat ve Hak Ediş Karşılığında Bağış Talebi

İddianamenin "ruhsat" ve "hak ediş" bölümlerinde, müteahhitlerden ve iş insanlarından belediye işlemleri ile ödemelerin zamanında yapılması karşılığında milyonlarca liralık yardım talep edildiği aktarıldı. Bir müteahhitten 2,5 milyon lira istendiği, bir başka şirket yetkilisiyle ise 10 milyon liralık "yardım" konusunda anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

"Beton Bizden Alınacak" Dayatması

"Beton olayı" bölümünde ise bir müştekinin belediyeye bağlı şirketten beton alma teklifini reddetmesi üzerine Özcan'ın "Başka yerden beton alamazsınız, size beton santrali kurdurtmam" dediği iddia edildi. Bu eylemin, müştekinin teklifi kabul etmemesi nedeniyle teşebbüs aşamasında kaldığı kaydedildi.

Rekor Hapis Cezası İstemi

İddianamede, Tanju Özcan'ın 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Diğer tutuklu şüpheliler Süleyman Can ve Ali Sarıyıldız için de onlarca yıl hapis cezası istendi.

Süreç Nasıl İşledi?

28 Şubat'ta başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden, aralarında Tanju Özcan ve belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu isimler tutuklanmıştı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda el konulan dijital materyaller ve ses kayıtları soruşturmanın temel delillerini oluşturdu.