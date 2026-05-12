Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti

Bir süredir CHP'den ayrılacağı konuşulan ve dün yaptığı açıklamayla bunu doğrulayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köksal ve beraberindekilerin katılımını Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında şöyle yorumladı:

-"Hizmetlerini AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar Belediye Başkanı'yla Dinar Belediye Başkanı ve belediye meclisi üyelerine aramıza "Hoş geldiniz" diyorum. Şirazesini yitiren CHP'nin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Karakter suikastı yapanlar, karakter fukaralarının ta kendileridir. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP vatandaşın aklıyla alay etmeyi bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından bir an evvel vazgeçmelidir.

- CHP yönetimi ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur.

- Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, nezaketi, centilmenliği gözetmeye çağırıyorum. Onlar ne yaparsa yapsın; biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha çok gelişmesi için birlikte çalışacağız."

Köksal da rozeti takıldıktan sonra kürsüye gelerek kısa bir konuşma yaptı.

Erdoğan'la tokalaştıktan sonra "Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisarımıza, ülkemize, milletimize, tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

BELEDİYE MECLİSİNDE ÇOĞUNLUK EL DEĞİŞTİRDİ

Köksal'la birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile 7 belediye meclis üyesi de AK Parti'ye geçti.

Böylece CHP, belediye meclisindeki çoğunluğunu kaybetti.