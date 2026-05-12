Sözde hayvanseverlerin yeni taktiği: 50 kişi tespit edildi

Başıboş köpeklerin sokaklardan temizlenmesine yönelik çalışmalar sürerken Kütahya'da sözde hayvanseverlerin yeni taktiği tespit edildi. Buna göre, önce başıboş köpekleri sahipleniliyor sonra da sokağa bırakılıyor. Tespit edilen kişilere 86 bin lira para cezası uygulandı.

Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 10:23, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 10:26
Türkiye'de ciddi bir sokak köpeği sorunu var... Son yıllarda onlarca vatandaşımız, sokak köpeği saldırılarında hayatını kaybetti.

Yüzlerce kişi ise yaralandı ve hayatları boyunca kurtulamayacakları travmalar yaşadı.

SÖZDE HAYVANSEVERLER İÇİN BİR ÖNEMİ YOK

Ancak kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı şahıslar için bu yaşananların hiçbir önemi yok.

Başıboş köpek sorununun çözümüyle ilgili geçtiğimiz sene 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanuna göre, sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.

SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ İSTEMİYORLAR

Ancak bu sorunun çözümünü isteyenler kadar istemeyenler de var.

Bu işten menfaat sağlayan ve lobi girişimleriyle ciddi kazanç sağlayan istismarcıların taktikleri bir bir deşifre oluyor.

KÜTAHYA'DA AKILALMAZ TAKTİK: SAHİPLENİP TEKRAR SOKAĞA SALIYORLAR

Bunun son örneği Kütahya'da kayıtlara geçti.

Kent genelinde sözde hayvanseverlerin yeni taktiği boşa çıkarken, tespit edilen kişilere toplamda milyonlarca lira para cezası uygulandı.

Sözde hayvanseverler, Kütahya Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği ekiplerinin sokakta dolaşan başıboş köpeklerin toplanmasını engellemek için yeni bir taktiği hayata geçirdi.

Sokaktaki başıboş köpekleri sahiplenmiş gibi gösteren sözde hayvanseverler, daha sonra bu hayvanları yeniden sokağa salıyor.

SAHİPLENME TAKTİĞİNİ UYGULAYAN 50 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Kütahya Ekspres'in paylaştığı bilgilere göre, sözde hayvanseverlerin 'sahiplenme' taktiği ise barınakta açığa çıktı.

Barınağa gelen hayvanların kimliklendirme esnasında bazı köpeklerin sahipli olduğu ortaya çıktı.

Görevliler bu şekilde sahte sahiplenme ile ilgili gerekli işlemler uygulanırken, şu ana kadar yaklaşık 50 kişi tespit edildi.

KÖPEK BAŞINA 86 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Bu kişilere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, hayvan başına 86 bin 358 lira idari para cezası uygulandı.

