Kadınlar mı erkekler mi daha çok kaza yapıyor?

Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL
Sponsorlu İçerik
2014 yılı ALS sınavı usulsüzlüğü. 7 gözaltı kararı
2014 yılı ALS sınavı usulsüzlüğü. 7 gözaltı kararı
Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon: 108 gözaltı
Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon: 108 gözaltı
Türkiye'nin en borçsuz şehri belli oldu
Türkiye'nin en borçsuz şehri belli oldu
Mini seçim, büyük yarış! 10 bin 713 kişi yeniden oy atacak
Mini seçim, büyük yarış! 10 bin 713 kişi yeniden oy atacak
Motorine zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Motorine zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Burcu Köksal: AK Parti'ye katılıyorum
Burcu Köksal: AK Parti'ye katılıyorum
İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı
İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sonuçları açıklandı
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sonuçları açıklandı
TBMM Genel Sekreter Kırbıyık istifa etti iddiası
TBMM Genel Sekreter Kırbıyık istifa etti iddiası
Türkiye yağmura doydu: Son 66 yılın en yüksek yağış rekoru kırıldı
Türkiye yağmura doydu: Son 66 yılın en yüksek yağış rekoru kırıldı
'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı
'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı
Borsada rekorlar günü: BIST 100 zirveyi 15.133 puana taşıdı
Borsada rekorlar günü: BIST 100 zirveyi 15.133 puana taşıdı
İlçe tarımda 1 Milyar TL'lik yolsuzluk iddiası: Firari müdür aranıyor
İlçe tarımda 1 Milyar TL'lik yolsuzluk iddiası: Firari müdür aranıyor
Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
TÜİK'te görev değişimi: Yeni başkan Arabacı görevini devraldı
TÜİK'te görev değişimi: Yeni başkan Arabacı görevini devraldı
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
Erdoğan: Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli telleri söküp attık
Erdoğan: Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli telleri söküp attık
2026-HMGS/1: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-HMGS/1: Sınav Sonuçları Açıklandı
CHP, Burcu Köksal'ı disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal'ı disipline sevk etti
İzmir'de belediye şirketi İzdoğa'ya operasyon: 5 gözaltı
İzmir'de belediye şirketi İzdoğa'ya operasyon: 5 gözaltı
Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri belli oldu
Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri belli oldu
Ayda 200 bin liraya yakın kazanıyorlardı. Kuryeler yeni sisteme isyan ediyor
Ayda 200 bin liraya yakın kazanıyorlardı. Kuryeler yeni sisteme isyan ediyor
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'ten ek ifade
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'ten ek ifade
Bakan Göktaş: Bakım alanında iş birliğine büyük önem veriyoruz
Bakan Göktaş: Bakım alanında iş birliğine büyük önem veriyoruz
Kurban Bayramı Öncesi En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu
Kurban Bayramı Öncesi En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu
Danıştay'da 8 üyenin emekli olması sonrasında gözler HSK'da
Danıştay'da 8 üyenin emekli olması sonrasında gözler HSK'da
SGK'ya borç taksiti 72 aya çıkarılacak
SGK'ya borç taksiti 72 aya çıkarılacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kadınlar mı erkekler mi daha çok kaza yapıyor?

Trafikte kadın ve erkek sürücülerin karıştıkları kaza oranları ve kaza neticesinde ortaya çıkan maliyet bazında istatistikler belli oldu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 09:21, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 09:24
Yazdır
Kadınlar mı erkekler mi daha çok kaza yapıyor?

Oto sigortalarında hasar frekansı genç yaş gruplarında, hasar maliyeti ise özellikle orta yaş segmentinde farklılaşıyor.

2025 yılı ile 2026'nın ilk 3 ayına ait veriler, hasar görünümünde ilk ayrışmanın genç yaş gruplarında ortaya çıktığını gösteriyor.

Özellikle 18-25 yaş grubu, hem Kasko hem Trafik tarafında hasar frekansında öne çıkıyor. Bu yaş grubunda hasar frekansı kaskoda yüzde 15,1'den yüzde 17'ye, trafik sigortasında yüzde 5,2'den yüzde 6,4'e yükseliyor.

Yaş grubunun içine inildiğinde, kadın ve erkek sigortalılar arasında da dikkat çekici farklar görülüyor.

2026'nın ilk 3 ayında 18-25 yaşta hasar frekansı kaskoda kadınlarda yüzde 17,1, erkeklerde yüzde 16,9;

trafik sigortasında kadınlarda yüzde 6,5, erkeklerde yüzde 6,4 oldu.

26 YAŞ VE SONRASI AYRIŞMA FARKLILAŞIYOR

Asıl ayrışma ise 26 yaş sonrasında daha belirgin hale geliyor. Kaskoda 26-30 yaşta hasar frekansı kadınlarda yüzde 14,5, erkeklerde yüzde 13,6, 31-35 yaşta kadınlarda yüzde 13,6, erkeklerde yüzde 12,5, 36-40 yaşta kadınlarda yüzde 14,2, erkeklerde yüzde 12,5, 41-45 yaşta ise kadınlarda yüzde 14,5, erkeklerde yüzde 13 olarak gerçekleşti.

Trafik sigortasında 26-30 yaşta hasar frekansı kadınlarda yüzde 5,1, erkeklerde yüzde 4,3, 31-35 yaşta kadınlarda yüzde 4,7, erkeklerde yüzde 3,7, 36-40 yaşta kadınlarda yüzde 4,8, erkeklerde yüzde 3,6, 41-45 yaşta ise kadınlarda yüzde 5,2, erkeklerde yüzde 3,8 oldu.

MALİYETLERDE ERKEKLER ÖNE ÇIKIYOR

Yani birçok yaş grubunda kadın sigortalılar frekansta daha yüksek, ancak maliyet tarafında tablo değişiyor.

Trafik sigortasında dosya başı toplam maliyet 18-25 yaşta erkeklerde 202,2 bin TL, kadınlarda 176,2 bin TL;

26-30 yaşta erkeklerde 200,7 bin TL, kadınlarda 177,1 bin TL; 31-35 yaşta erkeklerde 191,7 bin TL, kadınlarda 171,9 bin TL; 36-40 yaşta erkeklerde 189,1 bin TL, kadınlarda 171,8 bin TL; 41-45 yaşta erkeklerde 191,8 bin TL, kadınlarda 175,2 bin TL olarak gerçekleşti.

Kaskoda dosya başı toplam maliyet 18-25 yaşta erkeklerde 116,9 bin TL, kadınlarda 109,2 bin TL; 26-30 yaşta erkeklerde 98,9 bin TL, kadınlarda 85,4 bin TL; 31-35 yaşta erkeklerde 88,6 bin TL, kadınlarda 78,8 bin TL; 36-40 yaşta erkeklerde 93,6 bin TL, kadınlarda 83,5 bin TL; 41-45 yaşta erkeklerde 89,1 bin TL, kadınlarda 90,9 bin TL oldu.

Özetle ifade etmek gerekirse genç yaş grupları hasar frekansında öne çıkıyor. Kadın sigortalılar birçok yaş grubunda daha yüksek frekans gösteriyor. Dosya başı maliyet ise kadınlara kıyasla erkeklerde daha yüksek seyrediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber