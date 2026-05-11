Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
CHP, Burcu Köksal'ı disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal'ı disipline sevk etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 14:51, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 16:04
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk kararı alındı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, AK Parti'ye katılması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmesine karar verdi. Kararı duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Şimdi güle güle nereye giderse gitsin" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında disiplin süreci başlattı.

MYK toplantısında alınan kararla Köksal, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Kararı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre duyurdu.

"Genel başkanımızın telefonuna dahi yanıt vermiyor"

Zeynel Emre, MYK'da konunun değerlendirildiğini belirterek Köksal'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla CHP'de değil. MYK böyle bir şeyi kabul edilemez buldu, bunu tartıştık. Sayın genel başkanımızın telefonuna dahi yanıt vermiyor. Orada yaşananlar normal bir süreç değil. Yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi duyurmak isteriz. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin."

