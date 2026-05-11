İsrail basını Türkiye'nin insansız sualtı araçlarını manşete taşıdı

Türkiye'nin SAHA Expo 2026'daki gövde gösterisinin ardından, İsrail basını Ankara'nın savunma sanayiindeki başarılarını yeniden yakın mercek altına almaya başladı.

İsrail Medyasında 'Sualtında Devrim' Manşeti

İsrail merkezli JDN tarafından "Sualtında devrim" başlığıyla yayımlanan habere göre, Türkiye savunma sanayiinde denizaltı harp kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik yeni bir adım attı. Türk şirketi DATUM Denizaltı Teknolojileri, gelişmiş saldırı ve gizli intikal özelliklerine sahip yeni nesil insansız sualtı araçlarını tanıttı.

'Sualtı Kamyoneti' Sinarit: Modüler Yapı ve Havadan Bırakılabilme

Şirketin öne çıkardığı platformlardan biri "Sinarit" adı verilen insansız sualtı aracı oldu. "Sualtı kamyoneti" olarak tanımlanan sistemin yaklaşık 3,8 metre uzunluğunda modüler bir yük bölmesine sahip olduğu, bu sayede mühimmat, ekipman ve farklı görev sistemlerini taşıyabildiği belirtildi.

Haberde, platformun standart yük konteynerleri içerisinde taşınabildiği ve askeri nakliye uçaklarıyla havadan bırakılabildiği ifade edildi. Bu özelliğin, sistemin dünyanın farklı bölgelerine hızlı ve düşük görünürlükle sevk edilmesine imkan sağladığı kaydedildi.

Düşük Akustik İz: Sonar ve Radarda Tespit Edilmesi Güç

Habere göre araç, düşük akustik ve radar izi sayesinde sonar ve radar sistemleri tarafından tespit edilmesi zor bir yapıya sahip. Bu durumun, hassas bölgelerde gizli operasyon ve sızma görevlerinde önemli avantaj sunduğu ifade edildi.

"Sinarit" platformunun torpido, deniz mayını, gemisavar füze ve hava hedeflerine yönelik bazı sistemleri taşıyabildiği aktarıldı. Ayrıca aracın, başka insansız sualtı araçlarını konuşlandırma, lojistik destek ve özel operasyon görevlerinde de kullanılabileceği bildirildi.

DATUM'dan Komando Denizaltısı ve Altyapı Operasyon Platformları

DATUM Denizaltı Teknolojileri ayrıca uzun menzilli gizli intikal için geliştirilen komando denizaltısını ve deniz altındaki kablolar ile stratejik altyapılara yönelik operasyonlarda kullanılabilecek başka platformları da tanıttı.

Seri Üretime Uygun Tasarım: Deniz Savaşlarında Yeni Denge

Haberde, yeni nesil araçların geleneksel denizaltı üretim anlayışından farklı olarak seri üretime uygun biçimde geliştirildiği vurgulandı. Söz konusu yaklaşımın, düşük maliyetli çok sayıda platformun aynı anda sahaya sürülmesini mümkün kılabileceği ve gelecekte deniz savaşlarının dengelerini değiştirebileceği ifade edildi.

JDN'nin haberine göre, çeşitli ülkelerin söz konusu teknolojiye şimdiden ilgi göstermeye başladığı ve sistemlerin geleceğin deniz harp konseptlerinde önemli rol oynayabileceği değerlendiriliyor.