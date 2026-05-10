Vergi Paketi TBMM gündeminde: Taksitler uzuyor, muafiyetler genişliyor
İki kurumdan personel alım ilanı: İşte başvuru şartları ve tarihler!

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), farklı mühendislik dalları, hukuk ve iletişim bölümlerinden toplam 7 uzman yardımcısı istihdam edecek. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) de 10 akademik personel alımı için ilana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2026 10:50, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2026 12:03
Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 7 uzman yardımcısı alım ilanı yayımlandı.

Kurumun, konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, NDK, nükleer enerji mühendisliği bölümünden 2, çevre mühendisliği bölümünden 1, endüstri mühendisliği bölümünden 1, hukuk bölümünden 2, iletişim ile iletişim ve tasarım bölümlerinden 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi istihdam edecek.

Sınav başvuruları 1 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te başlayıp 15 Haziran Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden "Nükleer Düzenleme Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapabilecek.

Söz konusu ilan kapsamında adayların 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Ayrıca bütün adaylardan İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az (D) seviyesinde veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olma şartı aranacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her öğrenim dalı için belirlenen en yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacak. En yüksek puan alan adaydan başlanarak tüm gruplar için duyurulan kadro sayısının 4 katına kadar sözlü sınava girmeye hak kazanan aday, Kurumun internet sitesinden duyurulmak suretiyle sözlü sınava çağrılacak.

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı giriş sınavı 20-24 Temmuz tarihlerinde Nükleer Düzenleme Kurumu'nda yapılacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 10 akademik personel alacak

Üniversiteden yapılan açıklamada, SUBÜ'nün, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Arifiye Meslek Yüksekokulu, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Sapanca Meslek Yüksekokulu'nda görev yapmak üzere personel alım ilanına çıktığı bildirildi.

İlanla 1 profesör, 4 doçent ve 5 doktor öğretim üyesi alınacağı aktarılan açıklamada, kadrolar için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, başvuru süreci ve sonuçların https://ilan.subu.edu.tr/ adresinden takip edilebileceği kaydedildi.

