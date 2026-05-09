Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor

Akıllı telefon pazarında bir süredir devam eden taksit çıkmazı nihayet aşılıyor. Yeni düzenleme ile akıllı telefonlarda 20 bin TL'ye 12 taksit uygulamasının 30-35 bin TL'lik cihazları da kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.

Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 12:44, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 15:01
Ticaret Bakanlığı, akıllı telefonlarda taksit sınırına yönelik yeni bir düzenleme için harekete geçti. Yeni düzenleme ile 20 bin TL'nin altındaki telefonlara 12 taksit uygulaması 30 bin TL'nin üzerine çıkarılıyor. Düzenlemenin mayıs sonunda ya da haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Türkiye Gazetesinin haberine göre; Küresel tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve bellek fiyatlarındaki artışlar, akıllı telefon maliyetlerini yukarı çekmeye devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinden itibaren hissedilen bu maliyet artışı, giriş seviyesi yani erişilebilir olarak nitelendirilen modellerde fiyatları artırırken, 5G ile birlikte yeni modellere olan talep de artış gösterdi. Bu durum ise fiyat ve talep arasında sıkışan üretici ve GSM operatörlerini olumsuz etkiliyordu.

ATILAN ADIMLAR SONUÇ VERDİ

Her defasında taksit sınırının kaldırılmasını ya da esnetilmesini talep eden sektörün bu tıkanıklığı aşmak adına attığı adımlar sonuç vermeye başladı. Sektör temsilcilerinin Ticaret Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde, mevcut 20 bin TL olan taksit sınırı barajının 30 bin TL ya da 35 bin TL bandına yükseltilmesi gündeme getirildi.

CEPTE YİNE 12 TAKSİT İMKANI

Mevcut durumda fiyatı 20 bin TL'nin altındaki telefonlara 12 taksit yapılabilirken, bu tutarın üzerindeki cihazlarda taksit sayısı 3 ile sınırlandırılıyor. Düzenleme ile daha geniş bir model yelpazesinin 12 taksit kapsamına girmesi hedefleniyor. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı düzenlemenin mayıs ayı sonu veya haziran ayında açıklanması bekleniyor.

Taksit sınırının esnetilmesinin özellikle orta segment cihazlarda büyük bir canlılık oluşturması bekleniyor. Uzmanlar, taksit sınırındaki güncellemenin yılın ikinci yarısında satışlarda yüzde 15 ile 20 arasında bir artış getireceğini öngörüyor. Düzenleme ayrıca hem dijital dönüşümün önünü açacak hem de daralan perakende pazarına can suyu olacak.

