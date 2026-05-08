İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışma yaşanıyor iddiası
İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışma yaşanıyor iddiası
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Gökhan Böcek itiraf etti: Veli Ağbaba adaylık için 1 milyon euro istedi
Gökhan Böcek itiraf etti: Veli Ağbaba adaylık için 1 milyon euro istedi
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Kamu personelinin sınırsız silah alımı sonlandırılıyor
Kamu personelinin sınırsız silah alımı sonlandırılıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması
38 kız öğrenciyi taciz eden öğretim görevlisi hakkında yeni gelişme
38 kız öğrenciyi taciz eden öğretim görevlisi hakkında yeni gelişme
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 2 yılda bir ülke büyüklüğünde yerleşim inşa ettik
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 2 yılda bir ülke büyüklüğünde yerleşim inşa ettik
5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
İçişleri Bakanlığı: 48 firari farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanlığı: 48 firari farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildi
Bakan Bayraktar: Cezayir ile enerji işbirliğimizi daha güçlü bir zemine taşıyoruz
Bakan Bayraktar: Cezayir ile enerji işbirliğimizi daha güçlü bir zemine taşıyoruz
ODTÜ'de Türk bayrağına saygısızlığa 6 gözaltı
ODTÜ'de Türk bayrağına saygısızlığa 6 gözaltı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Bayram öncesi otobüs biletlerine yüzde 20 zam sinyali
Bayram öncesi otobüs biletlerine yüzde 20 zam sinyali
AK Parti'de kamp mesaisi başladı
AK Parti'de kamp mesaisi başladı
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı
Yatırım vaadiyle dolandırıcılığa Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon
Yatırım vaadiyle dolandırıcılığa Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma ve uzay alanındaki başarıları "yıldızı ışıl ışıl parlayan Türkiye" sözleriyle özetledi. Erdoğan, bölgesel barış için "Terörsüz Türkiye" vizyonunun önemine vurgu yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 15:37, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 17:06
Yazdır

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki yükselişine dikkat çekti. Türkiye'nin bu alanda adını dünyaya gururla yazdırdığını belirten Erdoğan, "Türk savunma sanayisi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir" dedi.

SAHA 2026'da 8 Milyar Dolarlık Dev İş Hacmi

Fuarın ticari başarısına ilişkin somut veriler paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlik süresince imzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı. Bu rakamın büyük bir kısmının döviz girdisi sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, "Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını doğrudan ihracata dönük mutabakatlar oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Savunma İhracatında %28'lik Artış

2026 yılının ilk dört ayına ilişkin ihracat verilerini de kamuoyuyla paylaşan Erdoğan, sektördeki büyümenin ivme kazandığını belirtti. Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 28'lik bir artış yaşandığını kaydeden Cumhurbaşkanı, "İlk 4 ayda 2 milyar 871 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik" bilgisini verdi.

"Terörsüz Türkiye" Stratejik Bir Mevzidir

Konuşmasında savunma yatırımlarının yanı sıra bölgesel güvenlik stratejilerine de değinen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin 18. ayını doldurduğunu hatırlattı. Bu hedefi "iç kalemizi tahkim etme yolunda attığımız en stratejik adım" olarak niteleyen Erdoğan, şunları söyledi: "Terörsüz Türkiye, bölgemizde yürütülen paylaşım kavgası karşısında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkem bir mevzidir. Bu vizyon, Türkiye'yi ve komşu ülkeleri iç cepheleriyle güçlendirerek, barışın egemen olduğu geleceğin inşasını hedeflemektedir."

Geleceğin Savunma Vizyonu

SAHA 2026'daki temasları ve açıklamalarıyla Türkiye'nin savunma sanayiindeki tam bağımsızlık hedefine olan bağlılığını yineleyen Erdoğan, yerli ve milli projelerin sadece Türkiye'nin değil, dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine de hizmet etmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber