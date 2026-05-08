Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki yükselişine dikkat çekti. Türkiye'nin bu alanda adını dünyaya gururla yazdırdığını belirten Erdoğan, "Türk savunma sanayisi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir" dedi.

SAHA 2026'da 8 Milyar Dolarlık Dev İş Hacmi

Fuarın ticari başarısına ilişkin somut veriler paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlik süresince imzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı. Bu rakamın büyük bir kısmının döviz girdisi sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, "Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını doğrudan ihracata dönük mutabakatlar oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Savunma İhracatında %28'lik Artış

2026 yılının ilk dört ayına ilişkin ihracat verilerini de kamuoyuyla paylaşan Erdoğan, sektördeki büyümenin ivme kazandığını belirtti. Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 28'lik bir artış yaşandığını kaydeden Cumhurbaşkanı, "İlk 4 ayda 2 milyar 871 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik" bilgisini verdi.

"Terörsüz Türkiye" Stratejik Bir Mevzidir

Konuşmasında savunma yatırımlarının yanı sıra bölgesel güvenlik stratejilerine de değinen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin 18. ayını doldurduğunu hatırlattı. Bu hedefi "iç kalemizi tahkim etme yolunda attığımız en stratejik adım" olarak niteleyen Erdoğan, şunları söyledi: "Terörsüz Türkiye, bölgemizde yürütülen paylaşım kavgası karşısında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkem bir mevzidir. Bu vizyon, Türkiye'yi ve komşu ülkeleri iç cepheleriyle güçlendirerek, barışın egemen olduğu geleceğin inşasını hedeflemektedir."

Geleceğin Savunma Vizyonu

SAHA 2026'daki temasları ve açıklamalarıyla Türkiye'nin savunma sanayiindeki tam bağımsızlık hedefine olan bağlılığını yineleyen Erdoğan, yerli ve milli projelerin sadece Türkiye'nin değil, dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine de hizmet etmeye devam edeceğinin altını çizdi.