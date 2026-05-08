Anneler Günü'nde kadın hükümlülere açık görüş hakkı

Anneler Günü için kadın hükümlülüler açık görüş hakkı verildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, açık görüşler 18-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi 30 dakikadan az ve 1,5 saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla yapılacak.

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş hükümlü ve tutuklular açık görüşten faydalanamayacak.