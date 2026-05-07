Elektronik kelepçeli takip ve tehditte eski eşe tutuklama

Ezgi Ö., 25 Kasım 2022'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi Mehmet Yılmaz B. hakkında, kendisini sokak ortasında darbettiği ve çocuklarına ilişkin ölüm tehditlerinde bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Ezgi Ö., eski eşinin ısrarlı takibinden kurtulmak için çocuklarını da alarak Bursa'dan Ankara'ya taşındı. Mehmet Yılmaz B. de Ezgi Ö.'nün arkasından Ankara'ya taşındı ve tehditlerini sürdürdü. Mehmet Yılmaz B. hakkında 2023 yılının Nisan ayında ilk kez elektronik kelepçe ve uzaklaştırma tedbiri uygulanırken, tehdit suçundan da dava açıldı. Aynı yıl temmuz ayında ise Mehmet Yılmaz B., elektronik kelepçe tedbirine rağmen Ezgi Ö.'nün kapısına geldi. Mehmet Yılmaz B. gözaltına alınıp tutuklandı ve 6 ay tutuklu kaldı; ancak düzenlenen sağlık raporu ile serbest bırakıldı. Mehmet Yılmaz B., bu süreçte birçok kez uzaklaştırma kararını ihlal edip, elektronik kelepçeyi kırdı. Mehmet Yılmaz B. son olarak 28 Nisan'da elektronik kelepçesini kırdı. Ezgi Ö. de elektronik kelepçe izleme merkezi tarafından uyarıldı.

YENİDEN ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na 30 Nisan'da tekrar suç duyurusunda bulunan Ezgi Ö., Mehmet Yılmaz B.'nin 28 Nisan'da 6'ncı kez elektronik kelepçesini kırdığını ve nerede olduğunun tespit edilemediğini belirtti. Ezgi Ö.'nün şikayeti üzerine Mehmet Yılmaz B., 3 Mayıs'ta yakalandı ve tekrar elektronik kelepçe takıldı.

Ezgi Ö.'nün yaşadıklarının DHA tarafından haberleştirilmesinin ardından soruşturma kapsamında şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mehmet Yılmaz B., bugün polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı hakimlikçe 'Kamu malına zarar verme' ve 'Israrlı takip' suçlarından tutuklandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "30 nisan 2026 tarihinde müşteki Ezgi Ö.'nün boşandığı eski eşi Mehmet Yılmaz B. hakkında elektronik kelepçeyle takip kararına rağmen elektronik kelepçeyi kırdığı ve ısrarlı takip iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza dilekçe ile başvurması üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli hakkında talebimiz üzerine Ankara Batı 2'nci Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Mayıs 2026 tarihinde 'ısrarlı takip' suçundan yakalama emri çıkartılmasına karar verilmiş, Ankara Batı Aile Mahkemesine ise Mehmet Yılmaz B. hakkında tedbir kararının ihlaline yönelik bildirimde bulunulmuş, müştekinin acil koruma talebi iletilmiştir. Ankara Batı 1'inci Aile Mahkemesi'nin 2025/1050 esas sayılı dosyasından halen devam eden E.Ö.'ye 500 metre yaklaşmamak koşulu ile elektronik kelepçe tedbiri uygulanmasına yönelik tedbir kararı bulunmaktadır. Şüpheliye 3 Mayıs 2026 tarihinde elektronik kelepçe takılmıştır. 7 Mayıs 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Mehmet Yılmaz B. Ankara Batı 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Mayıs 2026 tarihli kararı ile 'kamu malına zarar verme' ve 'ısrarlı takip' suçlarından tutuklanmıştır. Şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir" denildi.