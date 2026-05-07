Real Madrid karıştı: İki futbolcu kavga etti, biri hastaneye kaldırıldı

İspanyol spor gazetesi Marca, Real Madrid'in iki yıldız futbolcusu Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde'nin antrenmanda ve soyunma odasında fiziksel kavgaya tutuştuğunu iddia ederek futbol dünyasını sarstı. Hafta sonu oynanacak kritik Barcelona maçı öncesinde yaşanan bu gelişme, kulüpte "eşi benzeri görülmemiş bir kriz" olarak nitelendiriliyor.

Gerginlik Selamlaşmama İle Başladı

Haberin detaylarına göre, iki futbolcu arasındaki huzursuzluk dünkü antrenmanda patlak verdi. Valverde'nin, Tchouameni'nin selamını almaması ve elini sıkmamasıyla başlayan soğuk savaş, teknik heyet ve diğer oyuncuların müdahalesiyle geçici olarak yatıştırıldı. Ancak bugün yapılan antrenman sonrasında soyunma odasında fitilin yeniden ateşlendiği belirtildi.

Valverde Hastanelik Oldu: Kaşına Dikiş Atıldı

Marca'nın iddiasına göre, soyunma odasındaki tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Tchouameni'den aldığı darbe sonrasında yüzünden yaralanan Federico Valverde'nin hastaneye kaldırıldığı ve açılan kaşına dikiş attırıldığı öne sürüldü. Yaşanan bu sert olay, takım içindeki bölünmeyi ve sinirlerin ne kadar gergin olduğunu gözler önüne serdi.

Yönetimden Acil Müdahale ve Disiplin Soruşturması

Olayın büyüklüğü üzerine Real Madrid üst düzey yöneticilerinden Jose Angel Sanchez, antrenman tesislerine gelerek oyuncularla acil bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı süresince hiçbir futbolcunun tesislerden ayrılmasına izin verilmediği ve her iki oyuncu hakkında da kapsamlı bir disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi. Kulüp içinden gelen bilgiler, atmosferin "son derece gergin" olduğu yönünde.

Arda Güler Takımdan Ayrı Çalışıyor

Real Madrid cephesinden bu ağır iddialara ilişkin henüz resmi bir yalanlama veya açıklama gelmedi. Takım bir yandan Barcelona maçı hazırlıklarını sürdürürken, sakatlığı devam eden milli futbolcu Arda Güler'in takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

"İç Uyum Belirgin Şekilde Bozuldu"

İspanyol medyası, bu kavganın münferit bir olay olmadığını, sezonun en hassas döneminde takım içindeki uyumun ciddi şekilde hasar aldığını vurguluyor. Real Madrid yönetiminin, El Clasico öncesinde bu krizi nasıl yöneteceği ise büyük merak konusu.