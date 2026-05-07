1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi

7 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu kararıyla, 1 Eylül 2026'da faaliyete geçmesi planlanan Malatya Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi belirlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 6 Mayıs 2026 tarihli kararıyla, 1 Eylül 2026'da faaliyete geçmesi planlanan Malatya Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi Malatya, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli illeri olarak belirlendi. Söz konusu iller sırasıyla Gaziantep, Diyarbakır ve Erzurum bölge adliye mahkemelerinin yargı çevresinden çıkartılarak Malatya BAM'a devredilecek. Karar, 7 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hangi İller Malatya BAM'a Bağlanacak?

HSK'nın 06.05.2026 tarihli ve 574 sayılı kararına göre Malatya Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi; Malatya, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli illerinin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde belirlendi.

Bu düzenleme kapsamında söz konusu iller mevcut bağlı oldukları bölge adliye mahkemelerinden ayrılarak Malatya BAM'a devredilecek. Buna göre Adıyaman ve Malatya Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden, Elazığ Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden, Tunceli ise Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılacak.

Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Karar, Malatya Bölge Adliye Mahkemesinin fiilen faaliyete geçeceği 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla uygulamaya girecek. Diğer bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri ise değiştirilmeksizin aynen sürdürülecek.

Çerkeş İlçesi de Farklı Yargı Çevresine Bağlandı

Aynı Resmi Gazete'de yayımlanan HSK'nın 576 sayılı kararıyla ayrı bir düzenleme daha hayata geçirildi. Coğrafi konum ve ulaşım kolaylığı gözetilerek Çerkeş ilçesi, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı. Bu karar 15 Mayıs 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.