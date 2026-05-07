Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce attığı son mesajı ortaya çıktı
Tunceli'de 6 yıldır önce kaybolmasının ardından bir daha haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı.
Tunceli'de kaybolduğu tarihten 6 yıl sonra derinleştirilen Gülistan Doku soruşturmasında, dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun, kaybolmadan önceki mesajı ortaya çıktı.
Son mesajını patronuna atmış
Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar'ın aktardığına göre Gülistan Doku, kaybolduğu gün patronuna kısa bir mesaj gönderdi.
Gülistan Doku'nun çalıştığı kafenin patronuna, ortadan kaybolduğu 5 Ocak 2020 sabahı saat 08.13'te attığı ve "Ben artık gelmeyeceğim" dediği mesaj işe kayboluşu ile ilgili şüpheleri kuvvetlendirdi.