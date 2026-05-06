Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
GİB: Akaryakıtta vergi kaybının 600 milyar lirayı geçeceği öngörülüyor
GİB: Akaryakıtta vergi kaybının 600 milyar lirayı geçeceği öngörülüyor
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı
CHP'nin kurultay davası Temmuz'a ertelendi, borsa yükseldi
CHP'nin kurultay davası Temmuz'a ertelendi, borsa yükseldi
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Huzurevlerine 4 yeni meslek grubu dahil edildi
Huzurevlerine 4 yeni meslek grubu dahil edildi
Anne-babalar dikkat! Çok satılan marka bebek mamaları toplatılıyor
Anne-babalar dikkat! Çok satılan marka bebek mamaları toplatılıyor
Bakan Tekin: 100 öğrenciden 43'ü artık meslek lisesini tercih ediyor
Bakan Tekin: 100 öğrenciden 43'ü artık meslek lisesini tercih ediyor
Ekspertiz raporlarında yeni dönem
Ekspertiz raporlarında yeni dönem
Hürmüz Boğazı'nda çatışma: 10 sivil denizci hayatını kaybetti
Hürmüz Boğazı'nda çatışma: 10 sivil denizci hayatını kaybetti
İslam Memiş'ten Cuma günü uyarısı: Elinizdekine sahip çıkın!
İslam Memiş'ten Cuma günü uyarısı: Elinizdekine sahip çıkın!
Bir sokak köpeğinin devlete yıllık maliyeti 50 bin TL
Bir sokak köpeğinin devlete yıllık maliyeti 50 bin TL
Karahan'dan enflasyon itirafı: Sene başı tahminlerimizin üzerinde
Karahan'dan enflasyon itirafı: Sene başı tahminlerimizin üzerinde
İçişlerinden 7 il için 'Sarı Kodlu' uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor!
İçişlerinden 7 il için 'Sarı Kodlu' uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor!
TCMB: Doğalgaz ve elektrik zammı enflasyonu yukarı taşıdı
TCMB: Doğalgaz ve elektrik zammı enflasyonu yukarı taşıdı
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 90 lira olacaktı!
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 90 lira olacaktı!
Raftaki dosya açıldı, adalet tecelli etti: Kaza değil, cinayet!
Raftaki dosya açıldı, adalet tecelli etti: Kaza değil, cinayet!
Siber Güvenlik Kurulu toplandı: 15 sektör 'kritik' ilan edildi
Siber Güvenlik Kurulu toplandı: 15 sektör 'kritik' ilan edildi
TCMB Başkanı Karahan: Orta Doğu gerilimi enflasyonu vurdu
TCMB Başkanı Karahan: Orta Doğu gerilimi enflasyonu vurdu
Bakanlık, 6 bin km menzilli Balistik Füzeyi tanıttı: Yıldırımhan
Bakanlık, 6 bin km menzilli Balistik Füzeyi tanıttı: Yıldırımhan
Enflasyonda nisan tablosu netleşti: Enerji ve gıda fiyatları uçtu
Enflasyonda nisan tablosu netleşti: Enerji ve gıda fiyatları uçtu
Doğum iznini uzatmak isteyen anneler dikkat! 15 Mayıs son gün
Doğum iznini uzatmak isteyen anneler dikkat! 15 Mayıs son gün
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı

Ordu'nun Kumru ilçesinde azalan nüfusu artırmak için belediye meclisinden tarihi bir karar çıktı. Aile Teşvik Programı kapsamında üçüncü ve sonraki çocuklar için 200 bin liraya varan maddi destek sağlanacak. Proje kapsamında belirli sayıdaki çocuk sahibi ailelere iş ve araç desteği de sunulacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 16:34, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 16:36
Yazdır
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı

Ordu'nun Kumru ilçesinde azalan nüfusun artırılması amacıyla Belediye Meclisi tarafından ailelere üçüncü ve sonrasında doğacak her çocuk için maddi destek sağlanması kararı alındı. Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026-2035 yıllarını "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak belirlediğini hatırlattı.

Çocuk Sayısına Göre Kademeli Maddi Destek Tutarları

Belediye Meclisinin 4 Mayıs'ta gerçekleşen toplantısında bu konuya ilişkin bazı kararlar aldıklarını belirten Yalçuva, ailelerin üçüncü çocuğuna 50, dördüncü çocuğuna 100, beşinci çocuğuna 150, altıncı çocuğuna ise 200 bin lira vereceklerini bildirdi.

8 Çocuğa İş, 10 Çocuğa Sıfır Kilometre Araç

İlçe nüfusunun azalmaması gerektiğini vurgulayan Yalçuva, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bununla ilgili '8 çocuk olursa belediyede iş vereceğiz, 10 çocuk olursa da sıfır araba vereceğiz.' dedim. Dediğimiz doğru. Aile Teşvik Programı kapsamında yapılacak. Kumru'muz her yönüyle, dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, bilgi, becerisiyle örnek bir ilçe. İlçenin nüfusu 33 binden 28 bine düşünce biz de belediye meclis üyelerimizle birlikte ortak bir karar aldık. Tabii her şey kanuna uygun ve projemizi açıkladık."

Aile Teşvik Programı ile Nüfusun Korunması Hedefleniyor

Yalçuva, amaçlarının ilçede azalan nüfusun tekrar artmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber