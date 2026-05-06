Emine Erdoğan'dan Hıdırellez mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısıyla yayımladığı mesajda, baharın bayramının tüm insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 11:01, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 11:03
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından baharın gelişini ve doğanın uyanışını müjdeleyen Hıdırellez dolayısıyla bir paylaşım yaptı.
Hıdırellez'in bereket ve şifa getirmesini dileyen Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi;
Baharın bayramı Hıdırellez'in şifa elinin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesini diliyorum.