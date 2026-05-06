Yeni yönetmeliğe göre huzurevlerine başvuru nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bugün yürürlüğe giren yeni yönetmeliğiyle birlikte huzurevine başvuru süreci de yeniden düzenlendi. 70 yaşını doldurmuş bir yakını için huzurevi düşünen aileler için süreç adım adım şöyle işliyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 10:30, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 08:13
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni huzurevi yönetmeliği, başvuru sürecini de baştan sona yeniden düzenledi. Yaş sınırının 60'tan 70'e yükseltilmesinin yanı sıra başvuru, değerlendirme ve yerleştirme aşamalarında da köklü değişikliklere gidildi. 70 yaşını doldurmuş bir yakını için huzurevi düşünen aileler için süreç adım adım şöyle işliyor.

Huzurevine Kimler başvurabilir?

Yeni yönetmeliğe göre huzurevlerine başvurabilmek için 70 yaş ve üzerinde olmak gerekiyor. 60-69 yaş arasındaki bireyler ise ancak kısmi veya tam bağımlı ibareli Engelli Sağlık Kurulu Raporu bulunması halinde başvuruda bulunabiliyor. Bunların yanı sıra günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak yerine getirebilmek, ruh sağlığının yerinde olması ve bulaşıcı hastalığının bulunmaması da aranan şartlar arasında yer alıyor.

Huzurevi için nereye başvurulur?

Başvurular üç farklı mercie yapılabiliyor:

-Huzurevi müdürlüğüne

-Sosyal hizmet merkezi müdürlüğüne

-İl müdürlüğüne

Bunların yanı sıra e-Devlet üzerinden elektronik ortamda da başvuru yapılabiliyor.

Huzurevine için hangi belgeler gerekiyor?

Başvuru sırasında şu belgeler isteniyor:

-Kimlik bilgileri

-Gelir durumu ve mal varlığını gösterir belgeler

-Adli sicil kaydı

-"Toplu yaşam alanlarında kalabilir" ibareli sağlık raporu

-Başvuru sahibi tarafından imzalanmış dilekçe veya e-başvuru

Sonrasında ne oluyor?

Belgeler teslim edildikten sonra sosyal çalışmacı tarafından yaşlının ikametinde sosyal inceleme yapılıyor. Bu inceleme sonucunda yaşlı, dört farklı risk sınıfından birine yerleştiriliyor.

Huzurevine yerleştirme hangi sisteme göre yapılıyor?

Huzurevine girişte puan sistemi bulunmuyor. Yerleştirme, risk sınıfı ve sıralama kriterleri kombinasyonuyla yapılıyor. Dört renk koduyla belirlenen risk sınıfları şöyle sıralanıyor:

Kırmızı: En öncelikli grup. Terk edilmiş, ihmal ya da istismar mağduru olan veya bakacak kimsesi bulunmayan yaşlılar bu gruba giriyor. Mülki idare amiri onayıyla doğrudan yerleştirme yapılabiliyor.

Turuncu: İkinci öncelikli grup. 90 yaş ve üzeri yaşlılar ile her ikisi de 80 yaş üzerinde olup birinin bakıma muhtaç olduğu ve hanede başka bakıcı bulunmayan çiftler bu kapsamda değerlendiriliyor.

Sarı: Üçüncü öncelikli grup. Bakım ihtiyacı olan ancak bakıcısı mevcut olan yaşlılar.

Yeşil: Dördüncü öncelikli grup. Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız sürdürebilen ancak sosyal veya ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlılar.

Aynı risk grubunda yer alan başvurular arasındaki sıralama ise şu kriterler esas alınarak yapılıyor: başvuru dilekçe tarihi, cinsiyet, bölge, il, kuruluş ve oda tercihi, yaş, sağlık durumu ve ekonomik durum. Sırası gelen yaşlıya çağrı yapılıyor; on iş günü içinde yanıt verilmezse dosya işlemden kaldırılıyor.

Huzurevleri ücretli mi, ücretsiz mi?

Yeni yönetmelik aylık ücret için net bir rakam belirlemiyor; ücretlerin binanın konumu, kuruluşun kapasitesi ve il-ilçe merkezlerine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek Bakanlık tarafından ayrıca belirleneceği ifade ediliyor.

Devlet huzurevlerinde sosyal inceleme raporu sonucuna göre ücretsiz kalma imkanı bulunuyor. Bakanlık verilerine göre Ankara'daki özel huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde 2026 yılı için aylık bakım ücretleri taban 14.260 TL, tavan 86.280 TL olarak belirlendi. Aylık bakım ücreti içinde barınma, beslenme, ilaç takibi, enjeksiyon, pansuman, tansiyon ölçümü, basit tıbbi müdahaleler, alt bezi ve temizlik giderleri dahil olup bu hizmetler için yaşlı ve yaşlı yakınlarından ayrıca ücret talep edilemiyor.

