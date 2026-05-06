Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı
Borsa İstanbul güne tarihi zirveden başladı

Borsa İstanbul güne yüzde 1,25 yükselişle 14 bin 677 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 10:26, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 10:27
BIST 100 endeksi, bugün açılışta önceki kapanışa göre 181,49 puan ve yüzde 1,25 artışla 14.677 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,01, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,37 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puan direnç, 14.500 ve 14.400 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazanarak 14.495 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda risk iştahı canlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, piyasalarda risk iştahını canlandırdı.

Güçlü gelen şirket bilançoları da teknoloji hisseleriyle desteklenen piyasalara ilave bir ivme kazandırdı.

Jeopolitik risklerin kısa vadede tamamen ortadan kalktığını söylemek için erken olsa da jeopolitik azalması ve petrol fiyatlarındaki olası geri çekilmenin piyasalar açısından rahatlatıcı olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle bugün risk iştahının korunup korunmayacağı açısından ABD-İran hattından gelecek yeni açıklamalar, petrol fiyatlarının seyri ve bilanço sezonunda özellikle teknoloji şirketlerine yönelik beklentilerin belirleyici olması öngörülüyor.

