İki bakanlık 'dolandırıcılık' için ortak birim kuruyor

Son dönemde artış gösteren dolandırıcılık vakaları iki bakanlığı harekete geçirdi. İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, dolandırıcılık vakalarına karşı işbirliği yapacak.

İki bakanlık bu kapsamda yeni bir projeyi hayata geçiriyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir araya gelerek Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesini ele aldı.

- Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kuruluyor

Dolandırıcılık vakalarına karşı iki bakanlığın yürüttüğü ortak çalışmayı daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını söyleyen İçişleri Bakanı Çiftçi, Bakan Gürlek'le Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesini görüştüklerini kaydetti.

Çiftçi, "Dijital mecraları istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan yapılara karşı; hukuki, idari ve teknik tüm imkanlarımızı seferber ederek mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

GÜRLEK: MİLLETİMİZE KARŞI SORUMLULUĞUN AÇIK TEZAHÜRÜ

Görüşmenin ardından Bakan Gürlek de bir açıklama yaptı.

Çiftçi ile projeyi görüştüklerini belirtek Bakan Gürlek, "Hukuku ve nizamı birlikte güçlendiren bu iş birliği; köklü devlet geleneğimizin ve milletimize karşı taşıdığımız sorumluluğun açık bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.