Pert araçların seri numaraları Bulgaristan'dan getirilenlerle değiştirildi: 16 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü kapsamlı soruşturma bugün operasyona dönüştü. Trafik kazası, yangın ve deprem gibi doğal afetler nedeniyle ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının, başta Bulgaristan olmak üzere yurt dışından getirilen araçlarla değiştirilerek üçüncü kişilere satıldığı tespit edildi.

20 Adrese Eş Zamanlı Operasyon

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla bugün (5 Mayıs 2026) İstanbul'un Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçeleri ile Samsun ve Antalya illerinde bulunan 20 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ikamet ve iş yerlerinde arama yapılarak suç delilleri ile eşyalara el konuldu.

40 Araç Ele Geçirildi, 17 Şüpheli Gözaltında

Soruşturma kapsamında suça konu 40 araca el konuldu. Araçlar üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesinde bu aşamada 28 aracın change yapıldığı anlaşıldı. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmek üzere emniyete sevk edildi.

Şüpheliler İyiniyetli Alıcıları Mağdur Etti

Soruşturma bulgularına göre şüpheliler, hasar nedeniyle ekonomik ömrünü tamamlamış araçların seri numaralarını Bulgaristan başta olmak üzere yurt dışından temin edilen araçlarla değiştirerek haksız kazanç elde etti. Değiştirilen araçlar hiçbir şeyden habersiz üçüncü iyiniyetli kişilere satıldı.