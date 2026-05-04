İki ilin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Erdoğan: Türkiye, bölgenin en güçlü ve istikrarlı ülkesi
Türkiye ile Ermenistan arasında tarihi imza: Ani Köprüsü restore edilecek
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Kentsel dönüşümde kira yardımı iadesi için emsal karar
Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı
Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu
Yayın sayısı mı, bilimsel derinlik mi? Çin'in Akademi Reformu...
Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici
Prof. Şirin 2030 yılındaki ilk beş mesleği açıkladı
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın 'kooperatif' iddialarına cevap verdi
Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 1 Temmuz zammı
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Sahte ikamet izni operasyonunda 31 gözaltı
Bosch, Anneler Günü reklamını tepkiler üzerine yayından kaldırdı
Malatya'da otobüs devrildi: 4 ölü, 40 yaralı
Gaziantep'te 'süper hücre' fırtınası... 39 okul tatil edildi
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Kız arkadaşının doğum gününde çıkan kıskançlık kavgasında öldü

Bahçelievler'de Türkmenistan uyruklu Dovletmammet Ashyrov'ın (30) kız arkadaşının doğum günü için kafede bir araya gelen grup ile başka bir grup arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Ashyrov, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavga anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin gözaltına alınan aralarında saldırgan Alembeg M.'nin de bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 20:57, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 21:23
Olay, dün saat 04.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Türkmenistan uyruklu Dovletmammet Ashyrov, kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla kafede bir araya geldi. Bir süre sonra Dovletmammet Ashyrov ile kafede bulunan müşterilerden Alembeg M. ve Vefa isimli arkadaşı arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma kısa sürede son buldu.

SOKAKTA BIÇAKLI SALDIRI

Doğum günü kutlamasının ardından arkadaşlarıyla kafeden ayrılan Ashyrov ile 2 kişi arasında tartışma yeniden başladı. Tarafların arkadaşlarının da dahil olmasıyla birlikte kısa sürede büyüyen olayda, taraflar sokak ortasında birbirine bıçakla saldırdı. Kavga sırasında bıçak kullanan kişi ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralı saldırgan Alembeg M. taksiyle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Boğazından bıçaklanarak ağır yaralandığı belirlenen Dovletmammet Ashyrov ve yaralı arkadaşı Mustapa M. ile karşı taraftan Vefa olarak bilinen şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ashyrov, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGAN YARALI YAKALANDI

Olay yerinden taksiyle kaçtığı belirlenen şüpheli Alembeg M., Şirinevler Meydan'ında polis ekiplerince yakalandı. Alembeg M. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

KAVGA KAMERADA

Yaşanan kavga anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta buluşan tarafların tartıştıktan kısa süre sonra birbirine tekme, yumruk ve bıçakla saldırdıkları, çevredekilerin araya girerek olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen aralarında saldırgan Alembeg M.'nin de bulunduğu 2 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAVGADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayda hayatını kaybeden Dovletmammet Ashyrov'ın kavgadan önceki son görüntüleri çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Ashyrov'ın olaydan önce sokakta yürüdüğü anlar yer aldı.

