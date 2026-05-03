AYM'den, memura hakaret suçunda kritik karar
Bosch, Anneler Günü reklamını tepkiler üzerine yayından kaldırdı

Bosch Türkiye'nin "Tam Bi' Anne Hikayesi" başlıklı reklam filminde evcil hayvanın "çocuk" olarak sunulması büyük tartışma yarattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyu yargıya taşıyacak

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 23:00, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 00:00
Bosch Türkiye'nin Anneler Günü kapsamında yayımladığı reklam filmi sosyal medyada yoğun eleştirilere konu oldu. Tepkilerin artmasının ardından Bosch Türkiye reklam filmini yayından kaldırdı.

Bosch Türkiye'nin Reklamı Ne Gösteriyordu?

"Tam Bi' Anne Hikayesi" başlığıyla yayınlanan reklam, bir Bosch mağazasında geçiyor. İki kadın arasındaki diyalogda annelik üzerine konuşulduğu izlenimi oluşturulurken, reklamın sonunda "çocuk" olarak bahsedilen varlığın aslında evcil hayvan olduğu ortaya çıkıyor. "Annesiniz galiba", "Bende de var iki tane" ve "Çocuk işte" gibi ifadeler, izleyicide klasik bir anne sohbeti algısı yaratırken filmin finali beklenmedik bir kurguyla sonuçlanıyor.

Bosch'a Sosyal Medyadan Sert Tepki

Sosyal medya platformlarında Bosch Türkiye'ye yönelik yoğun eleştiriler yükseldi. Kullanıcıların büyük bölümü, evcil hayvan sevgisinin kıymetli olduğunu ancak bunun "annelik" ve "çocuk" kavramlarıyla aynı düzlemde ele alınmasının aile yapısını ve anneliğin kutsallığını değersizleştirdiğini savundu.

Sendikacı Celaleddin Gül de sert bir açıklama yaptı: "İnsan yavrusu insandır, köpeğin yavrusu köpektir. Reklamda bir kadının kendisini köpeğin 'annesi' olarak tanıtması ve 'oğluşum' ifadesi kullanması; annelik kavramını itibarsızlaştıran, aile değerlerini ayaklar altına alan kabul edilemez bir içeriktir."

Av. Muharrem Balcı ise "Bosch markası, bu rezil reklamı Almanya'da verebilir miydi? Buldular değneksiz köyde, tasmasız gezme rahatlığını, köpeği çocuk, kadını da onun annesi yaparlar tabii. Türk milletinin, asıl azınlık olduğunu anlamaksızın, kendini çoğunluk sandığı bir ülkede istedikleri her küreselci planı, projeyi, çalışmayı, hiçbir engelle karşılaşmaksızın yapabiliyorlar." dedi.

İşte tepkiler üzerine yayından kaldırılan bosch reklamı

Aile Bakanlığı'ndan Sert Çıkış: Dava Açılacak

Reklama tepki gösteren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir. Annelik; bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur" dedi. Bakanlığın söz konusu reklamı yargıya taşıyacağı da öğrenildi.

RTÜK de Harekete Geçti: İnceleme Başlatıldı

Bosch'un tartışmalı reklam filmi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) da radarına girdi. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, 3 Mayıs 2026 tarihli açıklamasında "Annelik; bir metafor, bir reklam dili ya da bir iletişim kurgusu değildir" diyerek reklamı sert bir dille eleştirdi. Daniş, Anayasa'nın 41. maddesine atıfla aile kavramının anne, baba ve çocuktan oluştuğunu hatırlatarak "Aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı ve ilgili reklam filmi hakkında RTÜK bünyesinde inceleme başlatıldığını duyurdu.

Reklam Ajansı da Gündemde

Tartışmalara neden olan reklam kampanyasının Medina Turgul DDB ajansı tarafından hazırlandığı öğrenildi. Bosch Türkiye ise şimdiye kadar konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

