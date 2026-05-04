Amatör ligdeki şike iddiasına Başsavcılık'tan resen soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölgesel Amatör Lig'de Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasında oynanan maçta şike yapıldığı iddiasıyla resen soruşturma başlattı. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından incelemeler başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 15:14, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 15:36
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasındaki futbol müsabakasında maçın sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna ilişkin iddiaların ortaya atıldığı belirtildi.
Bu iddiayla ilgili bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Başsavcılık tarafından resen soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada incelemelerin sürdüğü kaydedildi.