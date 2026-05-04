Yoğun ekran kullanımı 35 yaş grubunda demansı %400 artırdı!
ABD-İran savaşı Borsa İstanbul'daki halka arzları durdurdu

Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 09:00, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 08:12
ABD'nin İran'a yönelik başlattığı savaşın yarattığı jeopolitik belirsizlik, Borsa İstanbul'daki halka arz sürecini fiilen dondurdu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), mart ayı başından bu yana yeni bir halka arz başvurusuna onay vermezken, 130'dan fazla şirket sırada bekliyor.

Borsa'da Güçlü Başlangıç, Sert Fren

Nefes'in aktardığı verilere göre 2026 yılına yükseliş trendiyle giren Borsa İstanbul, halka arz cephesinde de güçlü bir ilk çeyrek geçirdi. Yılın ilk üç ayında 14 şirket halka arz edilirken yatırımcı sayısı 11,36 milyona ulaştı, toplam hasılat ise 21,34 milyar TL olarak gerçekleşti.

Savaşın Gölgesi Piyasalara Düştü

Mart ayıyla birlikte tablo değişti. Ortadoğu'daki jeopolitik sarsıntının risk algısını artırmasıyla birlikte SPK yeni onay vermemeye başladı. Bu durum, başvuru aşamasındaki 100'ü aşkın şirketin halka arz planlarının ertelenmesine yol açtı.

Halka Arz Endeksi Borsa'yı Solladi

Nefes'in aktardığı rakamlara göre halka arz endeksi, yılın ilk dört ayında yüzde 87'yi aşan yükselişiyle BIST 100'ün yüzde 26,80'lik getirisini açık ara geride bıraktı.

