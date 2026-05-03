Özgür Özel: Basın özgür değilse demokrasi nefessiz kalır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajında "Basın özgür değilse demokrasi nefessiz kalır" dedi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Basın özgür değilse demokrasi nefessiz kalır. Ülkemizin Basın Özgürlüğü Endeksi'nde, 180 ülke arasında 163'üncü olması, adaletin ve demokrasinin halinden ayrı değildir. Biz, gerçeğin sansürlenmediği, gazetecilerin hapse atılmadığı bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Bir daha hiç kimsenin ele geçiremeyeceği bir medya düzenini gazetecilerle birlikte kuracağız."