Meteoroloji'den 4 ayrı uyarı: Kuvvetli yağış, rüzgar, çığ ve toz tehlikesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava için eş zamanlı 4 farklı uyarı yayımladı. Kuvvetli yağış, fırtına, çığ ve toz taşınımı uyarıları vatandaşları sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedirgin olmaya çağırıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in
iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek
olan yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı
ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum
ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur,
Isparta, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer
yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile
Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
Hava Sıcaklığı
Hava sıcaklığının, Kıyı Ege ile Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer
yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar
Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif,
ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey
ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden
kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Kuvvetli Yağış Uyarısı
Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve
Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum
ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur,
Isparta, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer
yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara
karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve
tedbirli olunmalıdır.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu,
İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli
olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı
dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Çığ Tehlikesi Uyarısı
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun
yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Toz Taşınımı Uyarısı
Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.