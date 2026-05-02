Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu. Seçimleri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer resmi olmayan sonuçlara göre 446 oy ile başkan oldu. AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı.
TBB'nin Mayıs Ayı Olağan Meclisi, yeni başkan, meclis başkanlık divanı, ihtisas komisyonu üyeleri ile encümen üyelerinin seçimi için toplandı.
Vahap Seçer, 2029'da yapılacak mahalli idareler genel seçimine kadar bu görevi sürdürecek.
Toplantıda, Meclis Başkanlık Divanı seçimine geçildi, ardından ihtisas komisyonu üyeleri ile encümen üyelerinin seçimi yapılacak.