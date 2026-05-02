Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
64 Yıl hapis cezalı firari kömürlükte yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda, hakkında toplam 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 25 UYAP aranması bulunan firari hükümlü E.P., polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sırasında saklandığı kömürlükte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 10:47, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 10:49
Hakkında ayrıca 25 UYAP araması olduğu öğrenilen E.P., cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından firari durumdaki hükümlülerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, 2 Aralık 2025 tarihinden bu yana aranan firari hükümlü E.P.'nin Beyoğlu'nda saklandığı ev belirlendi. Polis ekipleri E.P.'yi yakalamak için eve baskın düzenledi. Polislerden kaçmak için kömürlüğe saklanan E.P. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen E.P. hakkında farklı illerde meydana gelen 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Hırsızlık' suçlarından toplam 64 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Firari hükümlü hakkında 25 ayrı dosyadan UYAP aranmasının olduğu belirlendi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

