Avukatlara Reklam Yasağı için yeni merkez kuruldu

TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği'ne eklenen 12/A maddesiyle hayata geçirilen Merkez; yazılı, işitsel, görsel ve çevrimiçi mecralardaki ihlal iddialarını tespit etmek, TBB Yönetim Kurulu'na rapor sunmak ve süreci barolar nezdinde takip etmek amacıyla oluşturuldu.

Merkez üyeleri nasıl belirleniyor?

Beş üyeden oluşan Merkezin üyeleri, TBB Yönetim Kurulu tarafından en fazla iki yıl için atanacak. Üye olabilmek için avukatlık disiplin hukukunda yetkinlik sahibi olmak ve disiplin cezası almamış bulunmak zorunlu tutuluyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Merkez, reklam yasağı ihlali iddiasını re'sen veya bildirim yoluyla öğrendiğinde konuyu ilgili baroya iletecek. Baro, kovuşturma açılması ya da açılmaması yönünde verdiği kararı diğer ilgililerin yanı sıra Merkeze de bildirecek. Merkez ayrıca barolardan ihlallere ilişkin disiplin soruşturma ve kovuşturma süreçlerine dair istatistiki veri talep edebilecek.

Yönetmelik ne zaman yürürlüğe girdi?

2 Mayıs 2025 tarihli ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini TBB Yönetim Kurulu yürütecek.

Bu düzenlemeyle birlikte reklam yasağı denetiminin daha sistematik ve merkezi bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Sosyal medya ve dijital platformlardaki avukatlık reklamcılığına yönelik şikayetlerin son yıllarda artması, böyle bir yapılanmanın ihtiyacını gündeme getirmişti.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/11/2003 tarihli ve 25296 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğine 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi

Madde 12/A- Yazılı, işitsel, görsel ve çevrimiçi iletişim araçlarının kullanımı sırasında gerçekleştiği iddia olunan reklam yasağı ihlallerini tespit etmek, Türkiye Barolar Birliğine rapor sunmak ve süreci barolar nezdinde takip etmek amacıyla beş kişiden oluşan Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi kurulur.

Merkez üyeleri, avukatlık disiplin hukukundaki yeterlilikleri de göz önüne alınarak Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından en fazla iki yıllığına belirlenir. Merkez üyelerinin disiplin cezası almamış olması koşulu aranır.

Merkez, re'sen veya bildirim üzerine haberdar olduğu reklam yasağı ihlal iddiasını ilgili baroya gönderir.

İlgili baro, bildirim sonucunda vereceği kovuşturma açılması veya açılmaması yönündeki kararını diğer ilgililerle birlikte Merkeze de gönderir.

Merkez ayrıca, barolardan bu madde kapsamındaki ihlallere ilişkin yapılan disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemleri hakkında istatistiki bilgi talep edebilir."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.