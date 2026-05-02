Doğum sonrası işten ayrılışın maliyeti: 1 trilyona yakın kayıp

Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Zaman aşımına uğrayan dosyalar tekrar açılacak mı?
Zaman aşımına uğrayan dosyalar tekrar açılacak mı?
Kısırlık artıyor: Kimyasallar ve çevre kirliliği alarm veriyor
Kısırlık artıyor: Kimyasallar ve çevre kirliliği alarm veriyor
Piyasaların gözü TCMB'de: Mayıs takvimi açıklandı
Piyasaların gözü TCMB'de: Mayıs takvimi açıklandı
13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Bakan Göktaş'tan yeni genelge açıklaması
Bakan Göktaş'tan yeni genelge açıklaması
Baykar'ın yeni silahı 'MIZRAK' İsrail'i tedirgin etti: Menzili 1000 km
Baykar'ın yeni silahı 'MIZRAK' İsrail'i tedirgin etti: Menzili 1000 km
Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında 15 maddelik Genelge yayımlandı
Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında 15 maddelik Genelge yayımlandı
Türkiye'deki öğretmenin refah standardı Almanya ile eşit mi?... Fiyat Düzeyi Endeksi nedir?
Türkiye'deki öğretmenin refah standardı Almanya ile eşit mi?... Fiyat Düzeyi Endeksi nedir?
77 il birbirine bağlandı, ortalama hız 90 km'ye çıktı
77 il birbirine bağlandı, ortalama hız 90 km'ye çıktı
Türkiye Endonezya'yı geçti: İslam ülkeleri arasında en büyük ekonomi oldu
Türkiye Endonezya'yı geçti: İslam ülkeleri arasında en büyük ekonomi oldu
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'de
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'de
TBMM raporu: Okullarda zorbalık milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı
TBMM raporu: Okullarda zorbalık milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı
Site yönetimlerinde 'keyfi aidat' dönemi sona eriyor
Site yönetimlerinde 'keyfi aidat' dönemi sona eriyor
Türkiye maden alanında üst lige çıkıyor: Bin 500 yeni istihdam!
Türkiye maden alanında üst lige çıkıyor: Bin 500 yeni istihdam!
İstanbul'un 1 Mayıs bilançosu: 575 kişi gözaltına alındı
İstanbul'un 1 Mayıs bilançosu: 575 kişi gözaltına alındı
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un nisan enflasyonu
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un nisan enflasyonu
Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Ekonomik daralma otomotiv devini vurdu: 1.400 kişi işten çıkarılacak!
Ekonomik daralma otomotiv devini vurdu: 1.400 kişi işten çıkarılacak!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Alışkanlığım böyle! Yılda 300 kez doktora gitti
Alışkanlığım böyle! Yılda 300 kez doktora gitti
Devlet korumasındaki gençlere istihdam kolaylığı
Devlet korumasındaki gençlere istihdam kolaylığı
1 Mayıs'ta Taksim'den Birlik Mesajı: Kamu Çalışanlarının Talepleri Dile Getirildi
1 Mayıs'ta Taksim'den Birlik Mesajı: Kamu Çalışanlarının Talepleri Dile Getirildi
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Sıra diğer tekliflerde
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Sıra diğer tekliflerde
Uluslararası adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor
Uluslararası adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor
Yüzlerce çalışanı olan köklü firma konkordato talep etti
Yüzlerce çalışanı olan köklü firma konkordato talep etti
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Doğum sonrası işten ayrılışın maliyeti: 1 trilyona yakın kayıp

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından 1,4 milyon kadınla yapılan araştırma, doğum sonrası kadınların iş hayatından kademeli olarak koptuğunu ve bunun ekonomide yüz milyarlarca liralık kayba yol açtığını ortaya koydu. Rapora göre kadınların işten ayrılma oranı doğumdan sonraki ilk aylarda düşük seviyede başlarken, 6'ncı ayda yüzde 39,9'a, 12'nci ayda ise yüzde 56,5'e yükseliyor. 2016-2024 döneminde işten ayrılıp geri dönmeyen 309 bin 581 kadının yalnızca yarısının istihdamda kalması durumunda 797 milyar TL prim ve 491 milyar TL vergi geliri elde edilebileceği belirtilirken, bakım yükünün büyük ölçüde kadınlarda olması, esnek çalışma imkanlarının sınırlılığı ve kreş hizmetlerinin yetersizliği bu kopuşun temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 07:40, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 07:44
Yazdır
Doğum sonrası işten ayrılışın maliyeti: 1 trilyona yakın kayıp

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 'Kadın İstihdamı Ekseninde Aile Dostu Politikalar' raporu hazırladı.

1,4 milyon kadınla görüşülerek hazırlanan rapora göre, istihdamdaki kadınlar işini bırakarak yüz milyarlarca liralık ekonomik kayba sebep oluyor.

Araştırmaya göre doğumdan sonraki ilk 2 ayda kadınların yüzde 3,7'si işten ayrılırken, bu oran 6'ncı ayda yüzde 39,9'a, 12'nci ayda ise yüzde 56,5'e yükseliyor. Veriler, anne olduktan sonra ani bir kopuştan ziyade zaman içinde artan bir çözülmeye işaret ediyor.

Bu da kadınların işten ayrılmasında bakım yükünün büyük ölçüde kadında olması, iş-aile dengesinin kurulamaması, esnek çalışma imkanlarının sınırlı kalması ve erişilebilir bakım hizmetlerinin yetersizliği ile açıklanıyor.

Türkiye Gazetesinden Cemal Emre Kurt'un haberine göre: Rapora göre kadınların yalnızca yüzde 24,22'si ücretsiz izinden faydalanırken, ücretsiz izin ve yarı zamanlı çalışma haklarının kullandırılmasının da sınırlı olduğu gözleniyor.

MALİYETİ ÇOK BÜYÜK

Rapora göre 2016-2024 döneminde doğum sonrası işten ayrılıp geri dönmeyen 309 bin 581 kadının yalnızca yarısının istihdamda kalması durumunda 797 milyar TL prim geliri, 491 milyar TL vergi geliri elde edilebilecekken, bu tutarın kaybolması, durumun makroekonomik boyutunu da gözler önüne seriyor.

Raporda belirtilen çözüm önerilerinden biri, bütüncül politikalar.

Gelir güvencesi, ebeveyn izinleri, bakım sorumluluğunun paylaşımı, yaygın ve uygun maliyetli kreş hizmeti, esnek ve güvenceli çalışma modelleri ve işverenlere yönelik teşvikler, kadınların işe dönüşünü destekleyen tavsiyeler olarak ifade ediliyor.

ŞİRKET KÜÇÜKSE DÖNÜŞ DAHA AZ

Rapora göre işten ayrılanların yüzde 64,33'ü yeniden kayıtlı istihdama dönüyor. Ortalama dönüş süresi 13,3 ay. Yine rakamlara göre kadınların yalnızca yüzde 15,9'u aynı iş yerine dönerken, yüzde 48,2'si aynı sektöre, yüzde 53,1'i de aynı mesleğe dönüyor, ücretlerinde de artış görülüyor. Kalanlar ise kaybediliyor.

Eğitim ve sağlık gibi düzenli çalışma saati olan alanlarda işten ayrılan kadın oranı düşerken, vardiyalı ve emek yoğun sektörlerde daha yoğun ayrılık görülüyor.

Büyük işletmelerde ayrılanların oranı yüzde 15'lerdeyken, küçük işletmelerde yüzde 43'e kadar çıkıyor. Bu da kurumsal imkanlar ve esnek çalışma şartlarının işte kalması doğrudan etkilediğini gösteriyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber