Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bakanlıktan eski Görele Belediye Başkanı Dede'ye verilen cezaya itiraz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuksuz yargılanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'ye verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezası kararına itirazda bulunacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 16:58, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 17:14
Yazdır
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dede'ye "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan alt sınırdan ceza verilmesi nedeniyle, kararı istinafa taşıyacak.

Kaynaklar, "Mahkeme, üst sınırdan verseydi ceza 4 yıl 6 aya kadar çıkabilirdi. Dosya kapsamında 4 yıl 6 ay vermemesini haklı gösterecek bir gerekçe olmaması, cezanın üst sınırdan belirlenmesi gerektiği yönünden karara itiraz edeceğiz." ifadeleri kullandı.

Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber