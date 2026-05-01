Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Sıra diğer tekliflerde

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7578 sayılı Kanun ile doğum sonrası analık izninin 8 haftadan 16 haftaya çıkarılmasına ilişkin değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı.

"Toplu Sözleşme Masasından Taşıdığımız Teklif Yasalaştı"

Yalçın açıklamasında, söz konusu düzenlemenin sendikanın uzun süredir takip ettiği bir talep olduğunu vurguladı. "Toplu sözleşme masasından Kamu Personeli Danışma Kurulu'na sosyal diyalog mekanizmalarının tamamında gündeme getirdiğimiz doğum izni sürelerinin artırılması teklifimiz, Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun ile yasalaştı" diyen Yalçın, sendikanın 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde bu sürenin 60 haftaya çıkarılması yönünde ısrarcı olduğunu hatırlattı. Nihai düzenlemenin 24 hafta olarak şekillendiğini belirten Yalçın, toplu sözleşme sürecinin daha etkin kullanılması halinde bu kazanımın 1 Ocak itibarıyla hayata geçebileceğine ve çok daha anlamlı olacağına dikkat çekti.

Süt İzni ve Kreş Desteği "Acil Çözüm Bekliyor"

Yalçın, düzenlemeyi olumlu bir adım olarak nitelendirirken gündemdeki diğer talepleri de sıraladı. Süt izninin birinci yıl için 3 saat, ikinci yıl için 1,5 saat olarak yeniden düzenlenmesi ile kreş hizmetinin sağlanması ya da kreş yardımı ödeneğinin verilmesini "acil çözüm bekleyen başlıklar" olarak tanımlayan Yalçın, doğum oranlarındaki düşüşün nedenlerinin doğru tespit edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Sendikanın Beklenti Listesi

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın açıklamasında bunların yanı sıra bir dizi politika talebini de kamuoyuyla paylaştı. Yalçın'ın sıraladığı beklentiler şunlar: doğum ve eş yardımı tutarlarının artırılması, güvenceli yeni nesil çalışma modellerinin getirilmesi, yıllık izinlerin çocuk sayısına göre artırılması, vergi oranlarının çocuk sayısına göre azaltılması ve haftalık çalışma saatinin düşürülmesi. Yalçın, bu adımların hem kadın istihdamını koruyacağını hem de nüfus artışına destek olacağını ifade etti.

"Takipçisi Olmaya Devam Edeceğiz"

Açıklamasını, düzenlemenin kadın kamu görevlileri başta olmak üzere tüm kadın çalışanlara hayırlı olmasını dileyerek kapatan Yalçın, "Diğer tekliflerimizin de kazanıma dönüşmesi için takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.